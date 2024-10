Il Presidente Emiliano inaugura il nuovo hospice di Mesagne: “Uno degli Hospice più moderni e attrezzati del Paese”

MESAGNE - Nel pomeriggio di ieri, 14 ottobre, a Mesagne, è stato inaugurato il nuovo Centro residenziale per Cure palliative e terapia del dolore (Hospice) presso il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA). A tagliare il nastro sono stati Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Toni Matarrelli, sindaco di Mesagne e presidente della Provincia di Brindisi, e Maurizio De Nuccio, direttore generale della ASL di Brindisi. La struttura, recentemente accreditata, ha ottenuto il riconoscimento grazie a un percorso che ha coinvolto il Dipartimento di Promozione della Salute della Regione Puglia, l’Aress e il Dipartimento di Prevenzione della ASL.

"Brindisi, e in particolare Mesagne, ora ospitano uno degli Hospice più moderni e attrezzati del Paese" ha dichiarato Emiliano. "Si tratta di un risultato che la ASL Brindisi ha raggiunto anche per supportare i cittadini delle aree limitrofe. L’Hospice rappresenta un luogo in cui il rispetto della dignità umana diventa centrale, offrendo un supporto in un momento della vita delicato per tutti noi. Questo progetto testimonia la lungimiranza della ASL Brindisi, e come Regione Puglia abbiamo fatto tutto il possibile per sostenerlo, rafforzando una realtà che qualifica ulteriormente l’offerta sanitaria del territorio".

Maurizio De Nuccio ha sottolineato l’importanza del nuovo centro, dichiarando: "Questo Hospice è un punto di riferimento all'avanguardia per le cure palliative, che rafforza la rete assistenziale della ASL e risponde a un bisogno cruciale per il territorio, garantendo continuità di cura ai pazienti e alle loro famiglie. Grazie all’équipe multidisciplinare, i pazienti riceveranno assistenza medica, psicologica e sociosanitaria di altissimo livello".

Anche il sindaco Matarrelli ha espresso soddisfazione, ricordando: "È il primo Hospice nel territorio brindisino, e rappresenta un segno di grande civiltà. Garantire un’assistenza dignitosa e amorevole anche nel percorso finale della vita è un atto dovuto verso ogni individuo".

L’Hospice, gestito dalla cooperativa sociale La Rondine, si trova al terzo piano del PTA di Mesagne e dispone di dodici stanze di degenza. La struttura, che copre una superficie di circa 2mila metri quadri, offre anche spazi per i familiari, una sala multisensoriale e un’area dedicata all’idroterapia.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato, tra gli altri, il direttore sanitario della ASL, Vincenzo Gigantelli, il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Stefano Termite, e rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, oltre a diverse associazioni di volontariato del territorio.