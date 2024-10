Circolo della Scherma Brindisi trionfa a Foggia: Martignano e Richards imbattibili, Tessari e Corsa volano alla Europea

Il Circolo della Scherma Brindisi, guidato dal Maestro Antonio Muraglia, ha ottenuto risultati straordinari nella recente prova interregionale a Foggia. Tra i protagonisti, Valerio Martignano e Zwannah Richards hanno brillato nelle categorie Allievi Fioretto e Giovanissimi Fioretto rispettivamente, entrambi qualificandosi per le finali senza subire sconfitte nei gironi preliminari.

Martignano ha conquistato il titolo regionale sconfiggendo Martin Coppola di Salerno con un punteggio finale di 15-13, aggiudicandosi anche il Trofeo Puglia Cup 2023. Altri notevoli risultati includono il terzo posto di Nicolò Taurisano nella stessa categoria, seguito da Mattia Furfaro al 14° posto, e il settimo posto di Giorgia Galiffa nella categoria Allieve.

Nella categoria Giovanissimi Fioretto, Richards ha dominato l'assalto finale con un netto 10-0 contro Andrea Sacchetti del CS Bari, mentre Davide Campagnoli si è classificato ottavo. Francesco Romano ha esordito alla grande, difendendo i colori sociali fino alla quindicesima posizione. Buoni risultati sono stati anche ottenuti da Nicolas Lusito e Lorenzo De Pascalis, rispettivamente al quinto e sesto posto nella categoria Maschietti.

I Maestri Antonio Muraglia e Pierpaolo Ciracì esprimono grande soddisfazione per i successi dei loro allievi, testimoniando l'impegno costante della società nella promozione e nell'insegnamento della scherma.

Inoltre, il Maestro Muraglia è lieto di annunciare che Sara Tessari e Francesco Corsa sono stati ammessi alla prestigiosa competizione "Fencing for Everyone" Under 20 di fioretto, organizzata dalla Confederazione Europea. L'evento si terrà il prossimo weekend presso il palazzetto "Palapentassuglia". Muraglia augura loro il miglior risultato possibile, consapevole delle sfide e delle opportunità che li attendono contro avversari di alto livello.