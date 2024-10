Trofeo d'Italia Centrosud ACI Sport: ultimo appuntamento con lo Slalom in Puglia sulla Selva di Fasano

VERSO IL FINALE DI STAGIONE SUI TORNANTI DELLA SELVA DI FASANO

IL 19 E 20 OTTOBRE ULTIMO APPUNTAMENTO CON LO SLALOM IN PUGLIA, PER LA CHIUSURA DEL TROFEO D’ITALIA CENTROSUD ACI SPORT, DELLA COPPA 4^ ZONA, E DEL TROFEO NAZIONALE BICILINDRICHE CON IL 3° MEMORIAL “GIACOMO SABATELLI”. DOMANI, ALLE ORE 12, STOP ALLE ISCRIZIONI.

Accelerano le iscrizioni per la corsa che il prossimo fine settimana decreterà vincitori e vinti di questa intensa stagione ACI Sport: ci sarà tempo fino alle ore 12 di domani per prenotare la partecipazione alla decima edizione dello slalom “Trofeo Selva di Fasano”, che il 19 e 20 ottobre prossimi sui celebri tornanti pugliesi della SP2, concluderà la stagione con una consistente posta in palio per le validità di Trofeo Centrosud ACI Sport (prima della finale di Altomonte), Coppa 4^ zona, Trofeo nazionale Bicilindriche nonché per il 3° Memorial “Giacomo Sabatelli” e per il 21° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia, Basilicata) .

Ha già annunciato la propria adesione il vincitore delle ultime tre edizioni, il driver di Lucera Domenico Palumbo, chiamato a difendere lo scettro della gara organizzata da Fasano Corse in collaborazione con Basilicata Motorsport al volante della sua Radical SR4 per la Scuderia Venanzio, sempre “accompagnato”, al volante di una Chiavenuto Suzuki e spesso anche sul podio, dal padre Giuseppe. E quest’anno sui bei tornanti fasanesi ci sarà anche la sorella Milena, protagonista di un brillante debutto negli slalom e pronta ad indossare casco, tuta e guanti con la sua azzurra Viali Suzuki 1150.

Lancerà il guanto di sfida anche il molisano Donato Catano con la sua A112 Proto. Sarà da vedere chi dominerà lo slalom, aperto a vari tipi di vettura tra cui prototipi, rally, VST (Velocità Su Terra), Racing Start, bicilindriche a vantaggio della spettacolarità agonistica, lungo un percorso che, già teatro del campionato supersalita, richiamerà l’interesse e la partecipazione di diversi piloti “salitari” come Giovanni Lisi, che si presenterà su Nova Proto Suzuki, ed Arcangelo Crescenza, già nella passata edizione vincitore tra i Kart Cross. Sarà grande sfida per i drivers impegnati nel 21° Campionato Interregionale CPB (Campania, Puglia, Basilicata) che si chiude proprio con la tappa di Fasano, preziosissima perché al massimo coefficiente 3.0.

Il leader provvisorio è il lucano Niki Icuchi, nel 2023 mattatore di questa prova nel gruppo N al volante della sua Peugeot 106 1.6. Un’attesa tutta speciale è concentrata sulle bicilindriche, di cui l’evento di Fasano ha dallo scorso anno la titolarità di Trofeo nazionale, e che assegna il 3° Memorial “Giacomo Sabatelli”, premio istituito in onore del “maestro” e storico preparatore fasanese scomparso nel 2022, legato al territorio e molto amato nell’ambiente motoristico. Nella bozza dell’elenco a disposizione degli organizzatori sono già una ventina le vetture iscritte con la conferma della partecipazione dei forti piloti locali Oronzo Montanaro per il gruppo 5, e Francesco Guarini per il gruppo 2.

Teatro della competizione, diretta dal lucano Carmine Capezzera, è un tracciato di 2520 metri ricavato sulla provinciale “Viale Varnesina-Selva di Fasano”, con la linea di partenza

fissata in prossimità del Canale di Pirro e con 14 barriere di rallentamento che metteranno alla prova l’abilità dei concorrenti, fino al traguardo, posizionato in viale Toledo.

Il programma della manifestazione inizierà nel pomeriggio di sabato 19 ottobre con le verifiche sportive, che si terranno presso l’Hotel Sierra Silvana, e tecniche, presso il parcheggio della Casina Municipale. Domenica 20 ottobre l’evento entrerà nel vivo con il briefing dei piloti fissato alle ore 8 sulla linea di partenza, e con la ricognizione ufficiale del percorso, al via alle ore 8.30, seguita dalle tre manche di gara.

La premiazione, prevista intorno alle ore 17.30, si terrà nell’Hotel Sierra Silvana. Tutte le informazioni sulla competizione sono disponibili sulla pagina web http://www.fasanocorse.com/ e sulla pagina Facebook “Slalom Trofeo Selva di Fasano”.