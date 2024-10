"La Staffetta del Dialogo" tra Italia e Albania: dall'Istituto Morvillo Falcone di Brindisi a Tirana

Il dialogo, la pace e la non violenza come momenti centrali di riflessione, ma anche quali elementi sui quali incardinare la convivenza ed il vivere nella comunità globale.

Quando poi a veicolare questi concetti sono attività culturali e sportive che coinvolgono centinaia di ragazzi, tante associazioni e numerose istituzioni che si ritrovano a condividere questi valori, allora le riflessioni si trasformano in azioni e “buone prassi” utili anche a superare confini e steccati.

Ha detto e raccontato tutto questo la significativa manifestazione che si è svolta ieri, alle 12.00, all’interno dell’Istituto d’istruzione professionale e dei servizi sociali Morvillo Falcone di Brindisi. Alla presenza dei rappresentanti della scuola, dell’Assessore allo sport, Teodoro Scarano, del consigliere comunala Nicola di Donna e dei rappresenti dell’associazione sportiva Amatori Brindisi è stato celebrato un momento significativo della manifestazione culturale e sportiva “Staffetta del Dialogo, Italia Albania”: la consegna della “Maglia del Dialogo” firmata da numerose personalità e Premi Nobel per la Pace.

Sono stati gli sportivi della squadra dei People Runners, gli “ambasciatori del dialogo” a portare, attraverso una corsa podistica - a tappe - il testimone, questa maglia-simbolo dell’adesione delle istituzioni e delle città ai principi del dialogo e della convivenza pacifica. Durante l’evento di Brindisi sono stati anche letti agli studenti alcuni passi della “Carta per un mondo non violento”, il documento costitutivo del Summit dei Premi Nobel per la pace. Una condivisione che gli studenti dell'istituto hanno testimoniato indossando l'abito "Italia" e l'abito "Brindisi", realizzato dagli alunni e docenti del percorso didattico, con indirizzo Moda, della scuola.

Al documento dei Nobel si sono richiamati gli amministratori presenti sottolineando quanto sia particolarmente importante, in questo momento storico, porre l’attenzione su tali argomenti anche a Brindisi, Porta verso oriente e città aperta da sempre, all’accoglienza.

La Maglia del Dialogo nei prossimi giorni proseguirà il suo viaggio e sarà portata in dono, dal gruppo salentino dei People Runners, a Tirana dove sabato, 19 ottobre, sarà accolta dall’Ambasciatore d’Italia in Albania, dal Ministro dello Sport albanese e dal Sindaco di Tirana.

La Staffetta del Dialogo è realizzata dall’Associazione Euterpe e dall’Associazione PiùSport ed è patrocinata dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Lecce e dall’Ambasciata d’Italia in Albania.