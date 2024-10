Asl e Centro Monzino promuovono un incontro sulle sfide attuali e future delle malattie cardiovascolari

CELLINO SAN MARCO - Le sfide attuali e future delle malattie cardiovascolari saranno al centro di un importante incontro promosso dalla Asl di Brindisi e dal Centro Cardiologico Monzino.

L'evento, in programma per il 18 ottobre presso la sala convegni delle Cantine Due Palme a Cellino San Marco, riunirà esperti e rappresentanti delle istituzioni per discutere di ricerca, sperimentazione e innovazione tecnologica nell'ambito delle patologie cardiovascolari. I responsabili scientifici dell'incontro saranno Gian Paolo Giorda e Raffaele Quarta.

Tra le autorità presenti per i saluti istituzionali ci saranno Maurizio De Nuccio, direttore generale della Asl, Vincenzo Gigantelli, direttore sanitario, Loredana Carulli, direttore amministrativo, Mauro Vizzino, presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia, Toni Matarrelli, presidente della Provincia di Brindisi, Arturo Oliva, presidente dell'Ordine dei Medici, e Antonella Maci, responsabile eventi delle Cantine Due Palme.

Gli organizzatori hanno sottolineato come l'innovazione rappresenti un fattore chiave nel migliorare le opzioni terapeutiche per i pazienti affetti da malattie cardiovascolari. Grazie ai progressi in ambito farmacologico e tecnologico, è possibile trattare pazienti ad alto rischio con maggiore precisione diagnostica, grazie a strumenti come la risonanza magnetica cardiaca e la tomografia computerizzata. Anche i dispositivi di monitoraggio e intervento, come pacemaker e defibrillatori, sono sempre più avanzati e meno invasivi. La medicina personalizzata, basata su dati genetici, sta aprendo la strada a trattamenti su misura, mentre la telemedicina sta rivoluzionando il monitoraggio a lungo termine.

Tuttavia, l'innovazione non si limita ai progressi tecnologici, ma include la necessità di costruire reti cliniche efficienti e modelli organizzativi capaci di offrire servizi di alta qualità. Queste reti permettono una migliore condivisione delle informazioni e delle pratiche mediche, mentre i nuovi modelli multidisciplinari e i protocolli standardizzati ottimizzano la gestione delle risorse e migliorano la cura del paziente.

Tra i relatori spiccano Marina Camera, esperta in biologia molecolare cardiovascolare e docente dell'Università di Milano, che approfondirà il legame tra emicrania con aura e forame ovale pervio, e Gualtiero Colombo, specialista in immunologia e genomica funzionale, che presenterà il progetto Epifania sull'aterosclerosi subclinica. Rosario Cervellione discuterà il ruolo degli infermieri nella telemedicina, mentre Piero Montorsi e Francesco Cannata affronteranno temi legati all'ipertensione refrattaria e alla diagnosi del forame ovale pervio.

Anche la Asl Brindisi sarà protagonista con gli interventi di Maria Milo, Eluisa Muscogiuri e Salvatore Distaso, che discuteranno di scompenso cardiaco, nuove tecnologie diagnostiche e prevenzione del rischio cardiologico attraverso telemedicina e intelligenza artificiale.