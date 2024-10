Brindisi, "Amici dei Musei": proclamata l'opera vincitrice del concorso di disegno dedicato ai paesaggi costieri, marini e portuali"

Proclamazione dell’opera 1° classificata al Concorso di disegno: 'Paesaggio Costiero, Paesaggio Marino, Paesaggio Portuale'

Brindisi e i suoi paesaggi attraverso gli occhi e le aspirazioni degli studenti e delle studentesse che hanno partecipato al concorso di disegno promosso da AMICI DEI MUSEI BRINDISI

Si è tenuto lunedì 7 ottobre 2024, a partire dalle ore 9:30 al MediaPorto di Brindisi, l'evento di proclamazione dei vincitori partecipanti al Concorso di disegno 'PAESAGGIO MARINO, PAESAGGIO COSTIERO, PAESAGGIO PORTUALE' proposto agli studenti e alle studentesse di tutte le scuole di ogni ordine e grado di Brindisi, incluse le scuole dell'infanzia, nel corso del passato anno scolastico.



L'album della mostra è visionabile al link: https://www.facebook.com/media/set?vanity=amicimuseibrindisi&set=a.436910498983371

sono stati 67 gli elaborati pervenuti, oltre alcuni fuori concorso, che hanno attivato la partecipazione complessiva di 108 studenti, alcuni in gruppo, altri in forma singola, che si sommano agli 88 bambini delle scuole dell'infanzia che nell'autunno 2023 avevano partecipato alla prima fase del concorso dedicata all'infanzia e alle scuole primarie.

L'I.P.S.S.S. Morvillo Falcone si è qualificato con due menzioni ex equo e l'IISS E.Majorana Brindisi è risultato I° classificato tra gli istituti di secondo grado superiore con l'opera dello studente Gabriele Lerna, classe 1ASQ, pastello su carta che titola 'LA MIA FINESTRA SUL MONDO' con 452 preferenze e 502 commenti. Tra le scuole medie di primo grado è risultato I° classificato l'Istituto Comprensivo Commenda - Scuola Media Giulio Cesare con 310 preferenze e 646 commenti.



All'esito di un vivace colloquio intrattenuto dagli studenti con gli autorevoli ospiti intervenuti, il Professore Francesco D'Andria ha annunciato ai presenti il nuovo tema che AMICI DEI MUSEI BRINDISI propone per il 2025 agli studenti e alle studentesse, dal titolo: «SULLE ROTTE DELLA STORIA,GEOGRAFIE DELLA CREATIVITA'» con l'obiettivo di focalizzare gli impatti che possono essere generati dai servizi di animazione del volontariato culturale e ambientale, offerti al territorio in quello spazio comune della cultura di cui l'istituto museale costituisce paradigma e metafora, così come è stato confermato anche Domenica 13 ottobre, nell’occasione della Giornata Europea degli Amici dei Musei e XXI Giornata Nazionale FIDAM - Federazione Italiana Amici dei Musei: “Il tuo museo la nostra passione!”



Sono intervenuti alla manifestazione il CV Luigi Amitrano, comandante della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Brindisi, S.E. mons. Giovanni Intini, arcivescovo di Brindisi- Ostuni, il Procuratore della Repubblica dott. Antonio De Donno, il Professore emerito dell’Università del Salento, Francesco D'Andria, già docente di Archeologia greca e romana presso l'Università del Salento, rappresentanti delle autorità militari e di protezione civile, la dott.ssa Anna Loparco in sostituzione del dott. Gianluca Budano per l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro - ARPAL Puglia con la dott.ssa Anna Serino, referente del gruppo scuole e la d.ssa Pina Scarano, Garante dei diritti delle Persone con disabilità del Comune di Brindisi nonché una rappresentanza degli studenti e delle studentesse che hanno aderito alla gara. Francesco Romanelli, con i suoi ricordi poetici. Patrizia De Luca, presidente dell'Associazione Amici dei Musei di Taranto, ha inoltre presentato il programma del congresso nazionale FIDAM - Federazione Italiana Amici dei Musei, che si terrà a Taranto nei giorni 8, 9 e 10 novembre prossimi, occasione per avviare un laboratorio per la definizione di modelli di sviluppo sostenibile, orientati al welfare culturale e turistico, sullo sfondo del Mar Grande di Taranto, paesaggio identitario, denso di storia e di ispirazione per gli sviluppi futuri. S'intende infatti, all’esito dei lavori congressuali, elaborare una “Carta” che sancisca la cooperazione tra le associazioni del volontariato culturale e ambientale e le Istituzioni per la definizione dei termini della relazione tra contesto ambientale e paesaggistico nel rapporto tra attività produttive e industriali, nell'ottica della cura di bene culturale complesso e in stretta correlazione con la realtà museale italiana, luogo privilegiato della tutela e valorizzazione paesaggistica ed ambientale.



Organizzato da AMICI DEI MUSEI di Brindisi è stato realizzato in collaborazione con il PACT - Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, Museo Archeologico Ribezzo - Brindisi e MediaPorto - Biblioteca di Brindisi che ha reso possibile l'esposizione in mostra dei lavori per l'intera estate e ha visto parte attiva sia i dirigenti scolastici che i docenti delle Scuole secondarie di I e II grado di Brindisi, oltre gli studenti partecipanti. La premiazione conclude il più esteso progetto nazionale ed europeo avviato dalla FIDAM - Federazione Italiana Amici dei Musei nel 2023 sul tema: "Paesaggio vissuto/Paesaggio rappresentato", patrocinato del MiC e dal Consiglio d’Europa, cui è stato concesso il riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica e che, nella declinazione proposta dalla locale articolazione degli Amici dei Musei di Brindisi ha ottenuto riconoscimento nell'ambito della European Maritime Day 2024 a Svendborg il 30-31 May 2024 https://maritime-day.ec.europa.eu/my-country_en ed è stato ammesso nella programmazione del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024 https://2024.festivalsvilupposostenibile.it/.../paesaggio...

L'evento conclude il progetto incentrato a Brindisi sulla relazione città/mare attraverso l'organizzazione di varie iniziative ed eventi: EN PLEIN AIR: il 23 settembre e poi il 7 e 8 ottobre 2023 https://fb.watch/o9YjSa8qNo/ e https://fb.watch/o9Ympr85P4/ seguite da una sequenza di incontri di studio e approfondimento: il 24 gennaio, 10 e 23 febbraio 2024, preparatori al Convegno svolto infine il 14 marzo 2024 dal titolo “UN MARE DI COSE!”

Si ringraziano per la collaborazione istituzionale la Capitaneria di Porto di Brindisi - Guardia Costiera, la Marina Militare - Brigata Marina 'San Marco' e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, e per la concessione del patrocinio morale: Comune di Brindisi, Provincia di Brindisi, Ministero della Cultura - Soprintendenza nazionale per il Patrimonio Subacqueo, Università del Salento, UNIBA, DEMDI Dipartimento di Economia Management e Diritto all'Impresa, Università degli Studi della Basilicata - Matera UNESCO Chair in Paesaggi Culturali del Mediterraneo e Comunità di Saperi, Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, Regione Puglia - ARPA PUGLIA Dipartimento per l’Ambiente di Brindisi e Lecce, Puglia Culture - Circuito Teatrale, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Brindisi, Lega Navale Italiana - Delegazine Puglia Sud, Federalberghi, Snim, Assonautica, Brindisi Porta d'Oriente. Grazie per la partecipata collaborazione di: @InVinoVeritArs e Villa Agreste di Ostuni, laFabbrica-Museo delle Tabacchine di Campi Salentina e MUMAF - Museo della Marineria e dei Fari.