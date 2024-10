Per il ponte dei Santi tre giorni di iniziative a Torre Guaceto , tra natura e cultura

Con l'arrivo di novembre, la cooperativa Thalassia apre una serie di appuntamenti tra natura e cultura, offrendo ai visitatori l'opportunità di scoprire luoghi unici attraverso esperienze immersive. Il calendario di eventi si sviluppa dal 1° al 3 novembre, con un programma ricco di escursioni e visite guidate, tra cui tour in e-bike, trekking e percorsi dedicati ai più piccoli.

Venerdì 1 novembre sarà possibile partecipare a un affascinante E-Bike Tour nella Riserva di Torre Guaceto, con partenza alle ore 9:00. Il tour, che attraversa paesaggi terrestri e marini, è un'occasione per ammirare la biodiversità della riserva, particolarmente importante per le specie migratorie in questo periodo dell'anno.

Alle 9:30, a San Vito dei Normanni, sarà possibile esplorare la Cripta di San Biagio, uno dei siti rupestri più significativi della Puglia, con un ciclo pittorico tra i più rilevanti della regione, incluso nel Patrimonio UNESCO della Via Appia.

Per chi ama la natura, la giornata proseguirà con Biodiversi-Trek, un'escursione a piedi di tutta la giornata nella Riserva di Torre Guaceto, con partenza alle 10:00. Durante il trekking, i partecipanti potranno godere della natura incontaminata e del profumo del mare, accompagnati da una guida esperta.

Sabato 2 novembre, i bambini saranno i protagonisti con l’iniziativa School Break nella Riserva di Torre Guaceto. Alle 9:00,

i più piccoli potranno immergersi nella natura, esplorando e imparando attraverso il gioco. Seguirà, alle 10:00, un’easy walk denominata Giro Giro Torre, un’escursione leggera che conduce i partecipanti attraverso gli stagni della zona umida, un luogo strategico per gli uccelli migratori.

Domenica 3 novembre, alle 9:30, sarà nuovamente possibile visitare la Cripta di San Biagio, mentre alle 10:00 è in programma un'altra edizione di Giro Giro Torre, offrendo ai visitatori un'occasione imperdibile per immergersi nei paesaggi suggestivi della riserva.

Gli eventi sono organizzati dalla cooperativa Thalassia, impegnata nella promozione del territorio attraverso attività educative e ricreative. Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito della cooperativa o contattare il numero fornito. Un modo perfetto per vivere appieno un novembre che si preannuncia all'insegna della scoperta e del contatto c

on la natura.