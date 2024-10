Brindisi e provincia: 49 offerte di lavoro su "LavoroXTe" per oltre 100 figure professionali

Brindisi, 28 ottobre 2024 – Sono 49 le nuove opportunità di lavoro, corrispondenti a 111 posizioni aperte, pubblicate sul portale regionale “LavoroXTe” per la settimana dal 28 ottobre al 4 novembre. Il report settimanale, disponibile al seguente [link](https://rb.gy/n66xpv), mostra le posizioni ricercate nell'ambito territoriale di Brindisi. Gli annunci, aggiornati quotidianamente dagli operatori dei Centri per l’impiego, sono consultabili anche sull'app “LavoroxTe Puglia” e sulla pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, dove è possibile trovare aggiornamenti costanti anche sugli eventi di orientamento.

Nel dettaglio, i settori più richiesti per questa settimana sono il turismo con 50 posti vacanti, seguito dalla sanità con 14 offerte, il metalmeccanico con 9, e la vigilanza e l’edilizia con 6 ciascuno. Altri settori coinvolti includono il commercio, i servizi tecnici, la logistica e il sociale.

Numerose anche le opportunità all'estero, soprattutto nel settore alberghiero e della ristorazione, grazie alla rete EURES. Inoltre, è sempre attiva la sezione dedicata ai corsi di formazione per disoccupati e diplomati, insieme ai programmi Garanzia Giovani e NEET.

Per informazioni o supporto, i cittadini possono rivolgersi ai Centri per l'impiego di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni, i cui contatti sono disponibili nel comunicato. Si consiglia di consultare il portale “Lavoro per Te” della Regione Puglia per non perdere le nuove opportunità.