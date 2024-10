Metropolitan Karate Brindisi brilla ai Campionati Italiani: vice campioni e pronti per Roma

Sabato 26 e domenica 27 ottobre, nella prestigiosa cornice del Centro Olimpico Pala Pellicone di Lido di Ostia, si sono svolti i Campionati Italiani a Squadre Sociali Fijlkam, l’unica federazione riconosciuta dal Coni per il karate.

La squadra della Metropolitan Karate Brindisi, composta dal veterano ed ex Azzurro Samuel Stea, dal giovane talento Francesco Sergi, campione europeo 2024 con la Nazionale giovanile, e da Alessandro Serra in prestito dal Pro Team, ha dato vita a una performance esemplare. Dopo aver dominato le fasi eliminatorie con un punteggio di 23,30, hanno raggiunto la finale contro le Fiamme Oro della Polizia di Stato. In un confronto entusiasmante, la squadra brindisina, seguita dal Maestro Federale Francesco Zonno, ha mancato l'oro per pochi decimi, confermandosi Vice Campione d’Italia per il secondo anno consecutivo.

Il Dream Team è ora in preparazione per la prossima sfida del 16 novembre a Roma, con entrambi gli atleti convocati per rappresentare la Puglia ai Campionati Italiani per Regioni, sempre sotto la guida attenta del Maestro Zonno, Tecnico del Centro Tecnico Regionale settore Kata.

La settimana precedente, la Metropolitan Karate Brindisi ha ottenuto altri importanti risultati alla Coppa Italia Master, tenutasi a Roseto degli Abruzzi. Simona Urso ha conquistato l’argento nel Kumite femminile -61 kg, mentre Giuseppe De Donno ha ottenuto l’argento nel Kata maschile, piazzando la squadra al terzo posto nella classifica generale Master.