“Animalis”, il 2 novembre a Francavilla Fontana si parla del benessere degli animali d’affezione

Una mostra, un libro, una tavola rotonda e un documentario per riflettere sul benessere dei pet ma anche di cani e gatti liberi, tracciando una prospettiva nuova che vada oltre i canili e il randagismo come problema. Un incontro organizzato dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane al Circolo Cittadino di Francavilla Fontana, con ingresso libero

FRANCAVILLA FONTANA - Il 2 novembre 2024, presso il Circolo Cittadino di via Roma 13, si terrà “Animalis”, incontro sui temi dell’animalismo e dell’antispecismo dedicato in particolare al benessere degli animali d’affezione. Il progetto è a cura della locale sezione della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, associazione che da diversi anni si occupa del canile rifugio Speranza di Francavilla Fontana.

“Animalis” intende porsi come un’occasione per riflettere sul nostro rapporto con i cosiddetti “pet” oltre la cultura dominante che li vuole come semplici compagni di giochi e di vita, restituendo loro piena soggettività, diritti e dignità emotiva. In questa prospettiva si toccherà anche il tema dei canili e del randagismo inteso ancora oggi come problema, provando a rovesciare l’idea che cani e gatti esistano e abbiano cittadinanza solo in relazione con l’umano.

L’evento si aprirà alle ore 17:30 con un caffè di benvenuto e la presentazione della mostra “Canaglie” del fotografo Gabriele Fanelli, reportage che ritrae la vita quotidiana dei cani presenti attualmente nel canile rifugio Speranza senza edulcorazioni, sentimentalismi e artifici retorici, concentrandosi anche sull’attività delle volontarie e sulla struttura che accoglie il rifugio.

Alle 18:00 seguirà la presentazione del libro “Cani ai Margini” (Prospero Editore) a cura di Luciana Licitra e Davide Majocchi, con la partecipazione dell’educatore cinofilo Michele Minunno – tra gli autori del libro – e dello scrittore e consulente di comunicazione Marco Montanaro. Attraverso vari contributi teorici ed esperienziali, “Cani ai margini” approfondisce la relazione uomo-cane e problematizza gli effetti di decenni di selezione razziale, commercio e protezionismo ai danni degli animali, individuando alcuni significativi campi di sfruttamento resi invisibili dalla cultura dominante.

Alle ore 19:00 si terrà la tavola rotonda sul tema “Il benessere degli animali d’affezione: il fallimento dei canili, modelli alternativi e nuove prospettive”, che vedrà la partecipazione di Michele Minunno, Francesca Toto (educatrice cinofila e ideatrice del progetto “Zero cani in canile”) e Vincenzo Carella (consigliere con delega al benessere animale al Comune di Mesagne) e il coordinamento della volontaria e guardia ecozoofila Rita Mariateresa Mascia. Ogni ospite porterà la propria esperienza sul tema, verranno messe a confronto le diverse strategie di contrasto al randagismo per aprire a nuove soluzioni per il superamento dei canili e del randagismo come problema di igiene e sicurezza urbana.

L’evento si concluderà alle 20:30 con la proiezione del documentario “No Pet” di Davide Majocchi (Italia, 2018), che affronta l’annosa questione dei randagi (e non solo) con uno stile ironico ed evocativo, proponendo un approfondimento su questo tema attraverso un fluire di immagini che ritraggono la vita di cani, gatti, uomini, donne e altri animali. Le riprese, realizzate tra Puglia, Sicilia e altre parti del mondo, si intrecciano con stralci di interviste a figure significative di educatori cinofili, studiosi, operatori psichiatrici, attivisti e ricercatori scientifici.

L’ingresso a “Animalis” è libero e gratuito. L'iniziativa è realizzata con il supporto della Libreria Francavillese, che sarà presente con una selezione di titoli sull’antispecismo, e di Studio Lampo di Gabriele Fanelli.

Per informazioni: +39 320 803 8588