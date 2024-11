Carenza parcheggi a Brindisi: Puglia Popolare chiede a Marchionna di usare lo spazio del Multisala Andromeda

Pubblichiamo la lettera che la Direzione di Puglia Popolare di Brindisi ha inviato a Sindaco Marchionna relativa al problema dei parcheggi a Brindisi.

"Sig. Sindaco, data la cronica carenza di parcheggi, sollecitiamo la richiesta di chiarimenti in ordine alla situazione dell’area adibita a tale funzione, sita presso il multisala Andromeda, in relazione alla quale risultano sospesi i lavori per il completamento della parte destinata gratuitamente al Comune di Brindisi.

Il suddetto parcheggio, in particolare, potrebbe essere utilizzato anche di supporto agli eventi sportivi del Masseriola, mediante un servizio navetta, in modo da evitare che il pezzo di strada nei pressi della C.da Masseriola diventi (come sempre avviene in simili occasioni) impraticabile, specialmente dopo la fine delle partite casalinghe di basket, quando viene vietato il rientro verso Tuturano e le campagne limitrofe , essendo tra l’altro chiusa parte di accesso della S.S. 16 per la Rosa – San Pietro V.co"

La Direzione di Puglia Popolare