“Puglia Destination Go”, ecco le 10 tappe e le date in tutta la regione

Al via gli incontri con istituzioni e operatori turistici per la nuova organizzazione del turismo. Iniziano ad Otranto il 13 novembre e si concluderanno a Barletta il 4 dicembre

L’innovazione e la partecipazione sono il motore propulsivo dell’industria turistica pugliese. Dall’11 novembre fino al 4 dicembre, su iniziativa dell’Assessorato regionale al Turismo, inizia la seconda fase del progetto “Puglia Destination Go – Organizziamo il Turismo”.

Dopo l’avvio del percorso partecipativo, il 14 e 15 ottobre scorsi a Bari alla presenza di numerosi stakeholder pubblici e privati, l’iniziativa prosegue con 10 incontri territoriali in altrettante città pugliesi per presentare modelli operativi e casi di studio, illustrando come sia possibile strutturare e finanziare una DMO (Destination Management Organizzation) per potenziare lo sviluppo turistico locale. Gli appuntamenti coinvolgeranno specifici operatori: istituzioni ed enti pubblici parteciperanno su invito riservato, mentre gli operatori turistici privati potranno accreditarsi attraverso il servizio digitale nel DMS dove saranno pubblicati i singoli eventi per tappa.

Le DMO rappresentano un modello organizzativo innovativo, volto a coordinare tutti gli attori del turismo – dalle istituzioni agli operatori privati – per costruire un’offerta integrata, capace di gestire in maniera sinergica le destinazioni pugliesi.

“Con il progetto ‘Puglia Destination Go - Organizziamo il Turismo’ vogliamo inaugurare una nuova fase per il turismo pugliese, affiancando al marketing e alla comunicazione un pilastro fondamentale: la governance e l’organizzazione turistica – dice Gianfranco Lopane, assessore al Turismo Regione Puglia -. Dopo i primi appuntamenti d’avvio delle scorse settimane, abbiamo pensato a 10 incontri territoriali in tutta la nostra regione. Puntiamo a costruire modelli di gestione delle destinazioni attraverso il concetto di DMO (Destination Management Organization)”.

“Lo faremo accanto ad amministratori e operatori locali raccogliendo idee ed esperienze in una riflessione che parte dalle caratteristiche dei flussi turistici con l’obiettivo di valorizzare le peculiarità di ogni destinazione – prosegue l’assessore Lopane -. Saranno momenti chiave per costruire una rete integrata, superando i campanilismi e condividendo una visione di sistema. Dialogheremo con amministratori locali e operatori, con istituzioni e imprese private, per definire e ragionare, ad esempio, su come innovare e ottimizzare l’offerta turistica integrata, su come affrontare le sfide del presente legate al clima e alla sostenibilità, ma anche su come gestire accoglienza e informazione turistica oppure, ancora, a quale livello attivare iniziative di promozione.

“Nella sinergia tra gli attori in campo, questo progetto partecipativo mira a rafforzare la nostra industria turistica e a favorire percorsi di qualificazione. Le tappe territoriali saranno senz’altro un interessante momento di sintesi tra proposte e opportunità”, conclude Lopane.

Per ciascun incontro sono previste due sessioni, una mattutina e una pomeridiana. La mattina, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, ci sarà la sessione con enti pubblici e istituzioni locali (Comuni, Province e Camere di Commercio) e il Partenariato Economico e Sociale del Turismo, per condividere la nuova visione organizzativa regionale e presentare modelli operativi di DMO. L'obiettivo è fornire strumenti di governance turistica e stimolare il confronto per il nuovo quadro normativo regionale.

Il pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 17, si svolgerà il workshop pratico per operatori turistici privati, grandi attrattori e info-point sui prodotti turistici, gestione dei flussi e attrazioni principali. Si utilizzerà il cosiddetto Metodo San Gallo, che parte dall’idea che sia il turista a “creare la destinazione turistica decidendo cosa fare, dove andare, quali servizi utilizzare” e, quindi, definita dal turista, in grado di creare business cioè entrate e reddito per il territorio.

Il tour nei territori di “Puglia Destination Go” si terrà nelle Case Comunali e sedi della Camera di Commercio a novembre il 13 a Otranto, il 14 a Lecce, il 15 a Gallipoli, il 19 a Vieste, il 20 a Foggia, il 25 a Bari, il 26 a Brindisi. A dicembre, il 2 ad Alberobello, il 3 a Taranto, il 4 a Barletta.

Il progetto “Puglia Destination Go – Organizziamo il Turismo” dell’Assessorato al Turismo della Regione Puglia è realizzato in partnership con Puglia Partecipa, Dipartimento Turismo e Cultura e AReT Pugliapromozione.