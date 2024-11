Aspettando San Martino: sapori, musica e divertimento in piazza a Mesagne

MESAGNE - Domenica 10 novembre, la piazza Commestibili di Mesagne si prepara ad accogliere “Aspettando San Martino,” una serata all'insegna della tradizione enogastronomica, della musica e del divertimento, a partire dalle ore 20:00.

L’evento, organizzato dal Comitato di Gestione e dalle attività della piazza, con il patrocinio del Comune di Mesagne, offrirà un viaggio nei sapori locali: i migliori vini delle aziende del territorio saranno raccontati dai sommelier di AIS Puglia – delegazione Brindisi, accompagnati da prodotti tipici che esaltano la ricchezza gastronomica della zona.

A partire dalle 20:30, il Salvatore Galeanda Trio porterà sul palco una coinvolgente combinazione di pizzica, sonorità arbëreshë e world music, creando un mix musicale capace di far vibrare l’anima e trasportare il pubblico in un viaggio sonoro indimenticabile.

Per i più piccoli, il Piccolo Cinema Ken Loach aprirà le porte della sua sala, invitando i visitatori a scoprire questo spazio speciale con attività divertenti, come truccabimbi a tema e un angolo dedicato al pop-corn.

Le rinomate cantine locali – Bellamarina, Il Sole di Argiano, Masciullo, Moccari, Risveglio e Tenute Lu Spada – saranno presenti per far scoprire il cuore e il carattere dei loro vini. Un appuntamento imperdibile per chi ama la buona compagnia, i sapori autentici e il calore della tradizione.