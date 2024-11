Guido Reni protagonista a Mesagne: prorogata fino al 7 gennaio la mostra G7 tra arte, storia e cultura

Il legame tra Guido Reni e Mesagne, evocato dal poeta barocco Gianfrancesco Maia Materdona, sarà al centro delle visite guidate in occasione della grande mostra «G7: sette secoli di arte italiana».

Curata dal professor Pierluigi Carofano e allestita nelle sale nobili del Castello di Mesagne (Brindisi), l’esposizione, originariamente prevista fino a novembre, è stata prorogata al 7 gennaio 2025 per rispondere all’elevato numero di prenotazioni provenienti da tutto il Sud Italia.

L’evento, organizzato nell’ambito del Protocollo d’Intesa “Puglia Walking Art” da Micexperience Rete d’Imprese, con il supporto del Comune di Mesagne e della Regione Puglia, in collaborazione con il Ministero della Cultura, è stato recentemente indicato dai media come la mostra più visitata in Puglia degli ultimi mesi. A partire da metà novembre, sono inoltre previste nuove iniziative collaterali.

«Questa domenica – spiega Pierangelo Argentieri, promotore del Protocollo “Puglia Walking Art” – il focus sarà su Guido Reni, definito “il divino” dal professor Carofano durante il vernissage». Le opere esposte, "San Giuseppe con Bambino" e "Santa Cecilia," celebrano il 459° anniversario dalla nascita del maestro bolognese. «La provenienza di queste tele – aggiunge Argentieri – testimonia il valore di una mostra che, come tutti i progetti di Puglia Walking Art, unisce pubblico e privato, istituzioni e collezionisti».

Con la proroga della mostra e l’avvio dei programmi per il 2025, il progetto Puglia Walking Art si apre a nuovi orizzonti. «Il successo riscosso e i commenti entusiasti dei visitatori – continua Argentieri – ci incoraggiano a espandere la nostra missione, volta a valorizzare le radici culturali della Puglia. Siamo pronti a proporre eventi culturali in altre città storiche, creando una rete che promuova un turismo culturale di alto livello e coinvolga le comunità locali in progetti condivisi».

Domenica 10 novembre, la mostra sarà aperta dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Per informazioni: 3270112818 o segreteria@pugliawalkingart.com.