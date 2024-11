Concerto "Nuove Sonorità" - Duo Olivelli-Possenti a Francavilla Fontana

Sabato 16 novembre 2024, ore 18.30, presso l’Auditorium della Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana.

Altro appuntamento concertistico, sabato 16 novembre 2024, alle 18.30, presso l’Auditorium della Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana, nell’ambito della Stagione Artistica organizzata dall’Associazione A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e dall’Associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto, e dal Comune di Francavilla Fontana.

Ad esibirsi il Duo romano composto da Emanuela Olivelli (Vibrafono) e Nicola Possenti (Pianoforte) con il concerto “Nuove Sonorità”.

Emanuela Olivelli, nata a Genzano di Roma, ha studiato percussioni al Conservatorio di Frosinone, conseguendo il diploma triennale con il massimo dei voti e la lode. Ha poi proseguito il biennio al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, ottenendo gli stessi risultati. Dal 2020 al 2023 ha frequentato i corsi estivi all’Accademia Chigiana di Siena, ricevendo una borsa di studio dalla fondazione SNAM riservata solo a cinque studentesse meritevoli. Durante questi anni si è esibita in numerosi concerti e ha collaborato con vari ensemble e artisti, tra cui l’ORT, il Quartetto Prometeo, Salvatore Sciarrino, Avviasse Vidolin e altri, all’interno della stagione estiva ricordiamo l’Opening Concert del 2021 poi trasmesso su RaiRadio3 suite. Ha partecipato e vinto vari concorsi nazionali e internazionali, come il primo premio con l’Italian Brass Band al 40° European Brass Band Championship e con l’Associazione Musicale Gioachino Rossini di Latina al 21° International Festival Of Wind Orchestras Prague. Ha collaborato con diverse orchestre e ensemble, esibendosi in numerosi eventi tra cui il Festival di Pasqua di Montepulciano, Castello Festival di Padova ed il Carpinclassica Festival di Carpi. Ha partecipato alla tournée nella repubblica popolare Cinese con l’Italian Philharmonic Orchestra (2018-2019) e ha collaborato con l’Orchestra di Fiati “Città di Ferentino” e Monaldo Braconi al pianoforte per l’incisione del CD “Simply…George!”.

Nicola Possenti è nato a Roma dove ha studiato pianoforte al Conservatorio di Santa Cecilia e all’Accademia Fryderyk Chopin di Varsavia, diplomandosi nel 2015. Due anni dopo si è diplomato a pieni voti con lode in Musica da Camera e l’anno seguente, ha conseguito la Laurea di II livello in pianoforte solista con il mas-simo dei voti, lode e menzione speciale. Numerose le collaborazioni in formazioni da camera: in duo, trio, quartetto, e Quintetto con il Quar-tetto Krulik (Roma, Budapest) e con il Quartetto DAFO (Cracovia) in concerti organizzati dall’Am-basciata Italiana e Istituto Italiano di Cultura di Budapest e di Cracovia e dall’Accademia d’Unghe-ria in Roma. Si è inoltre esibito da solista ed in formazioni cameristiche in Italia in differenti sedi concertistiche tra cui la Sala Casella di Roma, IUC – Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma, Oratorio del Gonfalone, Lecce per la Camerata Musicale Salentina, Sacrestia del Borromini di Roma, Sale dei Giganti al Liviano, Ateneo Veneto di Venezia, Istituto Polacco di Roma, Palazzo Falconieri, Villa