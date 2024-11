Brindisi: il Liceo Fermi-Monticelli inaugura gli impianti sportivi di ultima generazione grazie al PNRR

BRINDISI - Il Liceo Fermi-Monticelli compie un passo storico per il mondo dell’educazione e dello sport: sono stati ufficialmente completati i lavori per i nuovi impianti sportivi realizzati dalla ditta TennisTecnica Srl.

Questo ambizioso progetto, finanziato con 370.000 euro provenienti dai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), rappresenta un modello di eccellenza per le infrastrutture scolastiche e sportive.

La trasformazione dell’istituto ha visto la creazione di strutture moderne e polifunzionali: un campetto di calcio, un campo ad uso basket e tennis, una pista di atletica a quattro corsie e una pedana per il salto in lungo. Spazi progettati per rispondere non solo alle esigenze degli studenti del liceo, ma anche per diventare un punto di riferimento per la comunità locale.

Il progetto concretizza l’impegno dell’istituto diretto dalla dirigente Stefania Metrangolo verso la promozione dello sport come elemento centrale dell’educazione.

I nuovi impianti non solo arricchiranno l’offerta formativa degli studenti del Liceo Sportivo e di altre discipline, ma permetteranno anche alla comunità locale di usufruire di strutture all’avanguardia, consolidando il ruolo della scuola come fulcro della vita cittadina.

Oltre ai nuovi impianti, i lavori hanno incluso la riqualificazione dell’area ex Belluzzi, che per anni era rimasta in stato di abbandono. Grazie all’intervento, questo spazio è ora completamente recuperato e disponibile per le attività scolastiche e sportive.

I lavori, eseguiti in tempi rapidi sono stati realizzati rispettando i più alti standard di qualità e sicurezza a garanzia di strutture di lunga durata e pienamente accessibili.

Con la conclusione di questi lavori, il Liceo Fermi-Monticelli si conferma all’avanguardia nell’ambito dell’educazione sportiva, offrendo agli studenti e alla comunità un luogo di aggregazione e crescita personale.