Scontro tra Fabiano Amati e la Fondazione San Raffaele sulla gestione del Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica

Comunicato stampa del consigliere regionale Fabiano Amati, in risposta al comunicato della Fondazione San Raffaele che denunciava inadempienze della ASL Brindisi

“Dopo 24 anni in cui ci si ricordava solo dei gestori privati del Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica, con mille opacità, noi ci siamo ricordati dei malati e anche di quelli purtroppo deceduti e mal curati, valorizzando le testimonianze del personale e dei familiari.

Mi pare sia giunta l’ora di interrompere ogni fare polemico, anche per evitare di farmi ricordare il dolore e le lacrime che ho visto in questi ultimi mesi, e favorire il transito dal privato alla ASL.

Circa le pretese economiche mi permetto di rivolgere una istanza dotata del più opportuno senso d’umanità: non bisogna usare la leva dei malati per richiedere soldi che, solo se fondati, sarà giusto pagarli, altrimenti spetterà a un Giudice stabilire il da farsi, così come avviene in ogni posto in cui vigono i principi di legalità.”

La risposta della Fondazione San Raffaele

Ceglie Messapica, 21 novembre 2024 – La nota stampa del Consiglio Regionale a firma del neo Assessore Fabiano Amati dimostra come lo stesso continui a condurre una campagna elettorale sulla pelle dei pazienti e denigrando il lavoro svolto in 24 anni dai nostri professionisti ai quali, tra l’altro, la legge da lui scritta non garantisce alcun futuro. Da un contratto a tempo indeterminato infatti la ASL assume il personale solo a tempo determinato per 6 mesi nell’attesa di poter espletare un concorso che cancella di fatto 24 anni di onorata professione.

Ma poi perché l’Assessore al Bilancio della Regione Puglia, già Presidente della Commissione Bilancio, si occupa di sanità? È una domanda lecita?

Ci sono interessi personali mascherati da gesti di vicinanza alla comunità che non conosciamo?

Come mai non si occupa in maniera così determinata degli scandali della sanità pugliese di cui la cronaca locale e nazionale è quotidianamente testimone?