Prestigioso riconoscimento al Circolo della Vela di Brindisi al Gala della Vela 2024

Ennesimo prestigioso riconoscimento per il Circolo della Vela di Brindisi.

Nel corso del “Galà della Vela 2024”, svoltosi a Bari nella sala convegni dell’Autorità Portuale, ha ricevuto il “Trofeo Brattelli” come Circolo dell’anno per il 2024. Il giovane atleta Edoardo Miglietta, invece, è stato premiato nella categoria “Ilca under 16” come terzo classificato assoluto nel Campionato zonale.



Il “Galà della Vela” è un evento organizzato dal Comitato Ottava Zona della Federazione Italiana Vela durante il quale viene effettuata la premiazione delle eccellenze pugliesi nel mondo della vela.



“Siamo davvero soddisfatti per questo premio – ha affermato il Presidente Gaetano Caso – che rappresenta un riconoscimento per gli sforzi compiuti da tutti i soci, dai tecnici e dai nostri atleti e che ci spinge ad andare avanti per raggiungere altri traguardi prestigiosi”.