La delegazione Ais Brindisi celebra 30 nuovi "ambasciatori del vino"

Una serata indimenticabile ha suggellato il traguardo dei 30 nuovi sommelier della delegazione brindisina dell’Associazione Italiana Sommelier (Ais).

Il percorso, culminato con il superamento dell’esame finale, è stato celebrato nella splendida cornice di Vespa - Vignaioli per Passione a Manduria, un luogo simbolico per il Primitivo e la tradizione vinicola pugliese.

All’evento hanno partecipato il presidente regionale dell’Ais Puglia, Giacomo D’Ambruoso, e Giuseppe Baldassarre, consigliere nazionale Ais, insieme al delegato di Brindisi, Rocco Caliandro. Proprio Caliandro ha sottolineato l’importanza del ruolo del sommelier: «Diventare sommelier, diventare ambasciatore del vino, è un passo significativo che implica non solo una preparazione tecnica di alto livello, ma anche un impegno a diffondere la cultura del vino a livello globale».

La cerimonia ha reso omaggio all’impegno dei corsisti che, nel corso di questi mesi, hanno affrontato tre livelli di formazione all’Ostuni Palace. «La figura del sommelier è fondamentale per costruire ponti tra produttori e consumatori, trasformando il vino in un veicolo di conoscenza, passione e cultura», è stato ribadito durante la serata.

Oltre al momento della consegna degli attestati, i partecipanti hanno potuto immergersi nella realtà di Vespa - Vignaioli per Passione, con un tour guidato dal direttore Salvatore Mero, che ha permesso loro di scoprire da vicino la storia e i valori di questa eccellenza pugliese. «Grazie al dott. Bruno Vespa e alla sua famiglia per l’accoglienza – ha concluso Caliandro – e al direttore Mero per l’entusiasmo e l’accuratezza con cui ha presentato questa straordinaria realtà, simbolo della cultura della nostra terra».

Ecco i nomi dei 30 neo-sommelier che da oggi porteranno alta la bandiera dell’eccellenza enologica: Pierpaolo Antelmi, Maria Rita Arseni, Margaret Bellanova, Teodoro Bistanti, Marilina Bufano, Valerio Calamo, Tullio Caputo, Giuseppe Cardone, Maurizio Cavallo, Luca Colaci, Paolo D’Arcavio, Annalisa D’Errico, Giuseppe Francioso, Rosa Giannoccaro, Sandro Longo, Rossella Maggi, Maria Franca Mangano, Marco Marangi, Gaetano Minoia, Sergio Nugnes, Vitantonio Ostuni, Mirella Pellegrino, Donato Proto, Giordano Sabato, Salvatore Scorsone, Francesco Sergi, Antonella Taliente, Mary Turco, Sabrina Velardi, Giuseppe Vitale.

Una celebrazione che non solo ha onorato i nuovi ambasciatori del vino, ma ha ribadito l’importanza del lavoro dei sommelier nel promuovere la ricchezza enologica e culturale del territorio.