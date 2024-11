Nicola Di Lena, il pastry chef di San Vito dei N che trasforma la pasticceria in inclusione, domani a "Nuovi Eroi" su Rai 3

Sei nuovi episodi della sesta stagione di “Nuovi Eroi”, che racconta le grandi storie di eroismo quotidiano di cittadine e cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento, con la preziosa collaborazione del Quirinale, sarà in onda la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle 20.15 e il sabato alle 20:35 su Rai3.

Sei nuove puntate per raccontare le storie straordinarie di persone che si sono distinte in alcuni campi professionali e non solo: eroi comuni, quasi sempre sconosciuti al grande pubblico, rappresentativi dei più alti valori umani e solidali e che si sono fatti apprezzare per l’impegno civile e per il forte senso di comunità, diventando così un esempio virtuoso.

Le puntate del sabato, in onda alle 20:35, sono dedicate ai Nuovi Eroi “Young”: giovani alfieri e cavalieri che, attraverso atti di coraggio e solidarietà, si sono distinti nello studio, in attività culturali oppure hanno compiuto atti o adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.

Tra le storie di questa settimana quella di Francesco Giannelli Savastano (lunedì 25 novembre), presidente e fondatore di Cuore di Mamma Onlus, l’associazione nata per per offrire ospitalità gratuita ai bambini gravemente malati e alle loro famiglie, agevolando il loro accesso a strutture sanitarie lontane. C’è poi l’impegno al fianco dei più deboli ed emarginati di Chiara Amirante, (martedì 26 novembre), scrittrice e attivista fondatrice dell’associazione Nuovi Orizzonti, che da più di trent’anni si dedica al recupero di persone che vivono situazioni di grave disagio, offrendo loro supporto e percorsi di reinserimento. A seguire Nicola Di Lena (mercoledì 27 novembre), il pastry chef pugliese che a San Vito dei Normanni (BR) ha avviato «Virgola», una pasticceria terapeutica che offre opportunità di lavoro a persone con disabilità e con altre tipologie di fragilità. A ricevere l’importante riconoscimento dell’Onorificenza al merito c’è anche Dario Cherici, (giovedì 28 novembre), ottantenne volontario di Scandicci, da cinquant’anni in prima linea nelle emergenze, sia in Italia che all’estero. Infine la storia di Maria Teresa D’Oronzio e Michele Lupo (venerdì 29 novembre), che dopo la tragica scomparsa del figlio ammalato di leucemia, fondano l’associazione Gian Franco Lupo – Un sorriso alla vita, per migliorare la condizione dei bambini onco-ematologici della Basilicata. Un lavoro costante per dare speranza e supporto a tante famiglie.

Come Lorenzo Sassaro (sabato 30 novembre), un adolescente appassionato di astronomia che a soli 16anni ha scoperto una nuova stella variabile – che ora porta il suo nome - ed è diventato così il più giovane ricercatore italiano senza titolo ad aver compiuto una scoperta così significativa. La dedizione, il rigore e la passione per l'astronomia lo rendono un esempio per la sua generazione e lo portano a ricevere la nomina di Alfiere della Repubblica.

In ogni puntata la storia di uno di questi eroi comuni viene raccontata attraverso un’intervista diretta al protagonista, intervallata dalle testimonianze di amici, familiari e colleghi, da immagini fotografiche e video privati e da repertorio di cronaca, perché le loro vicende s’intrecciano molto spesso con momenti cruciali della nostra storia recente. Anche per questa stagione, a guidare il racconto la voce fuori campo di Veronica Pivetti, mentre i passaggi decisivi della vita del protagonista di puntata sono ricostruiti come sempre attraverso suggestivi re-enactement.

Chiude ogni episodio la cerimonia di conferimento dell'Onorificenza al Merito Civile svoltasi al Quirinale alla presenza del Presidente Mattarella. Un Ordine nazionale, istituito nel 1951, destinato a “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari’’.

Rai Approfondimento presenta Nuovi Eroi, un format originale prodotto da Stand By Me. Produttore creativo Simona Ercolani; scritto da Andrea Felici. Produttrice esecutiva Stand by Me Simona Meli; Delegati Rai Mercuzio Mencucci, Maria Laura Ballesio. Regia di Claudio Pisano.

SINOSSI

FRANCESCO GIANNELLI SAVASTANO (lunedì 25 novembre)

Francesco Giannelli Savastano vive a Ronciglione (VT) ed è un ex impiegato di banca, ora in pensione. A 47 anni, dopo un infarto che lo porta in ospedale, è profondamente colpito dalla situazione dei bambini ricoverati, un'esperienza che lo spinge a cambiare vita. Decide di rompere la monotonia del suo lavoro e inizia a esibirsi come mago nei reparti pediatrici, portando sorrisi ai piccoli pazienti. Negli anni, il suo impegno cresce: fonda l’Associazione "Cuore di Mamma" per offrire ospitalità gratuita ai bambini gravemente malati e alle loro famiglie, agevolando il loro accesso a strutture sanitarie lontane. Nel 2024, è insignito del titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica.

CHIARA AMIRANTE (martedì 26 novembre)

Chiara Amirante è una scrittrice e attivista italiana, impegnata nel sostegno di giovani e persone in difficoltà. Nel 1993, dopo le prime esperienze a stretto contatto con persone che vivono in strada, fonda la comunità Nuovi Orizzonti. In più di trent’anni Chiara si dedica al recupero di persone che vivono situazioni di grave disagio, offrendo loro supporto e percorsi di reinserimento. Con particolare attenzione anche alla sfera spirituale, la sua opera ha un impatto profondo, estendendosi ben oltre i confini italiani e ispirando progetti di solidarietà in diverse parti del mondo. Per il suo impegno sociale, il Presidente Sergio Mattarella le conferisce l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

NICOLA DI LENA (mercoledì 27 novembre)

Nicola Di Lena cresce a Ginosa, in provincia di Taranto, coltivando fin da giovane una profonda passione per la pasticceria, che diventa il fulcro della sua vita e carriera. Dopo anni come pastry chef in rinomati ristoranti stellati, decide di ritornare in Puglia per realizzare un progetto speciale: “VIrgola” una pasticceria terapeutica a San Vito dei Normanni (BR). Qui offre opportunità di lavoro a persone con disabilità e con altre tipologie di fragilità, promuovendo l'inclusione sociale attraverso la formazione professionale e l’autonomia economica, trasformando il lavoro in un percorso di rinascita. Il suo impegno sociale e umano è riconosciuto con l’onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica, conferitagli dal Presidente Sergio Mattarella.

DARIO CHERICI (giovedì 28 novembre)

Dario Cherici ha 80 anni e vive a Reggello, un paese vicino Firenze. Le sue origini sono contadine e fin da giovane è abituato a lavorare per sopravvivere. Nel 1974, quasi per caso, entra nel mondo del volontariato e per cinquant’anni è in prima linea nelle emergenze, sia in Italia che all’estero. Una delle esperienze più significative è quella vissuta durante la guerra in Jugoslavia. La sua dedizione costante e il suo altruismo gli valgono l’onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferitagli dal Presidente Sergio Mattarella, che lo riconosce come esempio civile di grande valore per la comunità.

MICHELE LUPO E MARIA TERESA D’ORONZIO (venerdì 29 novembre)

Maria Teresa e Michele vivono a Pomarico, in provincia di Matera, dove costruiscono una solida famiglia. Nel 2003, però, la loro vita cambia drasticamente quando al figlio Gian Franco viene diagnosticata la leucemia, costringendolo a un trapianto di midollo lontano da casa, a Monza. Dopo la sua tragica scomparsa, la coppia trasforma il dolore in azione fondando nel 2005 l’associazione Gian Franco Lupo – Un sorriso alla vita, per migliorare la condizione dei bambini onco-ematologici della Basilicata. Un lavoro costante per dare speranza e supporto a tante famiglie. Per questo motivo ricevono l’Onorificenza al Merito.

LORENZO SASSARO (sabato 30 novembre)

Lorenzo è un adolescente di Valdagno (VI) che si trova spesso imprigionato nella sua timidezza. Un giorno scopre l’osservatorio astronomico locale e tutto cambia. Questo luogo diventa per lui speciale e gli apre nuove prospettive. Qui, grazie alle attività svolte, Lorenzo non solo scopre una passione per l’astronomia, ma riesce anche a vincere la sua timidezza e a trovare il coraggio di mettersi in gioco nella vita. Forte di questa nuova sicurezza, inizia a dedicarsi in maniera sempre più approfondita alla ricerca astronomica, fino a scoprire la variabilità di una stella variabile e la causa che la rende tale, diventando così il più giovane ricercatore italiano senza titolo ad aver compiuto una scoperta così significativa. La dedizione, il rigore e la passione per l’astronomia lo rendono un esempio per la sua generazione e lo portano a ricevere la nomina di Alfiere della Repubblica.