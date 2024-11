Quarta, FP Cgil Brindisi: stabilizzare gli infermieri precari con le risorse del Decreto ministeriale 77

Pubblichiamo la nota Il segretario generale FP CGIL Brindisi Luciano Quarta



La FP CGIL Brindisi sollecita con determinazione la ASL e la Regione Puglia a procedere senza ulteriori ritardi con la stabilizzazione degli infermieri precari aventi diritto, sfruttando le risorse stanziate dal Decreto Ministeriale 77 (DM 77). Questo strumento, che definisce i modelli e gli standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale, rappresenta una concreta opportunità per risolvere le carenze di personale e valorizzare il contributo dei professionisti che, da anni, sostengono il nostro sistema sanitario.



Una proposta concreta e attuabile

Le risorse del DM 77 possono essere immediatamente utilizzate per avviare le stabilizzazioni prima di Natale, offrendo una risposta concreta ai lavoratori precari che hanno già maturato i requisiti previsti. Questo permetterebbe di sanare una situazione ormai insostenibile per il personale sanitario e per il servizio pubblico stesso.

La mancanza di personale stabile si traduce in turni massacranti e condizioni lavorative al limite, che incidono negativamente sia sui lavoratori sia sulla qualità delle cure offerte ai cittadini. Stabilizzare il personale significa non solo dare dignità contrattuale a chi opera da anni con professionalità e sacrificio, ma anche rafforzare i servizi territoriali, rendendoli più efficienti e sostenibili.



La sanità pubblica non può aspettare

Ad oggi, i ritardi nell’avvio delle procedure di stabilizzazione stanno aggravando le disparità tra lavoratori precari e stabili all’interno della regione. Questo squilibrio viola i principi di equità e mina la tenuta stessa del sistema sanitario.

La FP CGIL Brindisi, in collaborazione con le strutture regionali, continuerà a monitorare attentamente l’evolversi della situazione, sostenendo i lavoratori e promuovendo soluzioni fattibili come l’impiego delle risorse del DM 77.



Non possiamo permettere che il precariato comprometta la qualità della sanità pubblica. Agire subito è possibile: ora servono scelte coraggiose e tempestive da parte della ASL di Brindisi.



Il segretario generale FP CGIL Brindisi

Luciano Quarta