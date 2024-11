Il futuro del SIN di Brindisi: Arpal invita esperti e protagonisti a confronto il 28 novembre

Il futuro di Brindisi, della sua qualità ambientale, della sua area industriale sarà al centro di un nuovo evento formativo promosso da Arpa Puglia nell’ambito del progetto Science based knowledge.

“Le bonifiche nel Sito di Interesse Nazionale di Brindisi: aspetti tecnici e procedurali”, questo il titolo dell’appuntamento, fissato per giovedì 28 novembre dalle ore 14.00 nella sala convegni dell’Autorità Portuale, in piazza Vittorio Emanuele II, 7. Esperti del Ministero dell’Ambiente, della Regione Puglia, dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, insieme ad Arpa Puglia, discuteranno delle iniziative in atto per definire il nuovo perimetro del Sito di Interesse Nazionale da bonificare.

L’area Sin di Brindisi è stata delimitata nel 2000, e da allora non vi sono state revisioni della perimetrazione. A quasi un quarto di secolo da allora, e dopo l’esecuzione di interventi di bonifica e messa in sicurezza, le condizioni di partenza sono però mutate. Attualmente è in corso la ridefinizione delle zone e dei vincoli cui sottoporle per salvaguardare la salute pubblica ed il rispetto dell’ecosistema. Occorrerà, preliminarmente, aggiornare lo stato della contaminazione delle matrici ambientali, individuando le aree che necessitano di ulteriori indagini. Il passo successivo sarà una nuova perimetrazione, all’interno della quale saranno indicati anche i siti in cui eseguire gli interventi necessari di bonifica e quelli in cui gli stessi sono stati completati ed è possibile insediare attività produttive. Per finanziare le opere di bonifica sono stati messi a disposizione quasi ventiquattro milioni e mezzo di euro.

I lavori del corso avranno inizio alle ore 14:15, con i saluti istituzionali di Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia, Mauro D’Attis, vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, Luigi Carnevale, prefetto di Brindisi, Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi, e dei rappresentanti degli ordini professionali che hanno collaborato alla realizzazione dell’ iniziativa: Giovanna Amedei per i geologi, Alfredo Castellano per chimici e fisici, Cosimo D’Angelo per agronomi e dottori forestali, Cosimo Pescatore per gli ingegneri.

Sarà quindi la volta delle relazioni. Al microfono si alterneranno Adriano Garella del Ministero dell’Ambiente, Antonietta Riccio del dipartimento ambiente della Regione Puglia, Michele Fratini dell’Ispra, Anna Maria D’Agnano, direttrice del Dipartimento provinciale Arpa di Brindisi, Vito Felice Uricchio commissario straordinario per le bonifiche a Taranto e Lucia Bisceglia, dell’Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale. A moderare gli interventi sarà Vincenzo Campanaro, direttore scientifico di Arpa Puglia.

Il corso darà diritto a crediti formativi per geologi, ingegneri e agronomi.

Arpa Puglia quindi, prosegue nell’organizzazione degli eventi formativi che fanno parte del progetto “Science based knowledge”, aperti soprattutto ai professionisti, ma non solo. Fino ad oggi, sono stati realizzati i corsi di formazione per Chimici e Biologi “Controlli in materia di sicurezza alimentare e salute pubblica” e quello per geologi ed ingegneri “Impianti di gestione dei rifiuti: normativa applicabile, requisiti tecnici e attività di controllo”, che si sono svolti il 4 e il 14 dicembre 2023 presso il dipartimento di Bari di Arpa Puglia (sede Tecnopolis di Valenzano); il seminario con crediti formativi per chimici, fisici e biologi e tecnici sanitari di laboratorio biomedico “Stima dell’incertezza di misura nei laboratori di prova ambientali”, che si è svolto il 30 gennaio 2024 nella sala conferenze “Motus Animi” a Lecce; il 9 febbraio 2024 si è svolto nella Sala del Tribunale della Provincia di Foggia il corso di formazione per gli per gli ingegneri della provincia di Foggia “Tutela Ambientale: compiti istituzionali e attività di controllo dell’Arpa Puglia”, ed inoltre, si è svolto a Bari il corso di formazione per giornalisti “La comunicazione ambientale di fronte alla complessità: le regole per governare il conflitto”, il 23 febbraio 2024 presso l’Ordine dei Giornalisti della Puglia. Venerdì 15 novembre si è svolto presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Bari, l’evento formativo per avvocati ed ingegneri dal titolo“La tutela dell’ambiente e il green public procurement. La sostenibilità ambientale come volano dell’economia”, organizzato da Arpa Puglia in collaborazione con gli Ordini degli Avvocati e degli Ingegneri di Bari. Infine il 22 novembre, a Trani, si è svolto l’evento formativo dal titolo “I Piani di Monitoraggio e Controllo: le nuove Linee guida, i controlli e gli aspetti sanzionatori”, presso il Monastero di Colonna.

Tutti gli eventi formativi organizzati da Arpa Puglia sono pubblicati sul sito istituzionale di Arpa Puglia in “Formazione – eventi formativi esterni” al link https://www.arpa.puglia.it/pagina3501_eventi-formativi-esterni.html, oltre che nelle “news” in home page e nella sezione “Comunicati stampa”.

NOTA: Il Sin di Brindisi si affaccia su un tratto di costa di circa 30 km. L’area marina compresa nel perimetro del sito raggiunge un’estensione di circa 5577 ettari. L’area a terra ha un’estensione totale di circa 5696 ettari.