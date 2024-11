Brindisi diventa capitale del padel: a gennaio il Go Padel Tour al Bellaria Sporting Club

BRINDISI – Il nuovo anno si aprirà all’insegna dello sport e del divertimento con la 5ª tappa del Go Padel Tour, in programma il 3, 4 e 5 gennaio 2025 al Bellaria Sporting Club di Brindisi. L’evento, che si è affermato come il torneo itinerante di padel più grande della Puglia, promette tre giornate intense dedicate a competizione, socialità e spettacolo.

A impreziosire l’evento saranno due ospiti d’eccezione: Emiliano Carchia, noto giornalista e influencer considerato una delle figure di riferimento del padel italiano, e Alvin Shehu, maestro e collaboratore tecnico di Padel Review.

Il torneo, organizzato in collaborazione con Adidas, regalerà a tutti i partecipanti una maglia tecnica ufficiale, sottolineando l’importanza del connubio tra sport e brand di eccellenza.

La cornice dell’evento, il Bellaria Sporting Club, è uno dei centri sportivi più prestigiosi della regione e vanta 5 campi Premier Padel, gli stessi utilizzati nei campionati mondiali. Un’ulteriore garanzia di qualità per gli appassionati che giungeranno da tutta Italia e anche dall’estero, con partecipanti già iscritti da Veneto, Basilicata, Trentino, Campania e persino dalla Slovenia.

Il Go Padel Tour si distingue per la formula di gioco suddivisa in categorie Gold, Silver e Bronze, pensata per accogliere sia principianti sia giocatori esperti. Con 50 premi in palio, il torneo offrirà l’opportunità di divertirsi, competere e portare a casa un ricordo speciale.

L’iniziativa è resa possibile grazie al supporto di Confindustria Brindisi, Centro Nautico Idea Verde, Unibed Materassi, Water Store, Vera Cert, Impresa Ciullo, Mind e Padel Experience Tour Operator. Questi partner hanno creduto nella capacità dello sport di promuovere il territorio e creare occasioni di incontro.

Le iscrizioni sono ancora aperte sul sito ufficiale www.go-padel.it. Brindisi è pronta ad accogliere appassionati e curiosi per celebrare il padel come sport di aggregazione e spettacolo.