La Valtur Brindisi alla prova del 9 in casa della capolista Rimini: “Importante banco di prova”

Reduce da tre vittorie nelle ultime quattro giornate, la Valtur Brindisi di coach Piero Bucchi nel quattordicesimo turno di regular season di Serie A2 è attesa dalla prova più importante, in casa della capolista RivieraBanca Basket Rimini. La formazione romagnola è al comando della classifica, in solitaria a quota 22 punti in virtù delle undici vittorie conquistate su dodici giornate disputate. Un ruolino di marcia quasi inarrestabile, a fronte di una sola sconfitta stagionale patita al Flaminio al cospetto dell’altra squadra rivelazione di inizio stagione, Cividale seconda in classifica e vittoriosa nello scontro al vertice nei secondi finali di gara lo scorso 20 ottobre.

Impegno probante per testare lo stato di forma fisico e mentale della squadra biancoazzurra, rinfrancata dai risultati e prestazioni positive dell’ultimo mese coincise con il recupero degli infortunati Ndzie e Vildera, in attesa dei rientri di De Vico e Ogden ancora alle prese con infortuni da smaltire.



Palla a due in programma domenica 01 dicembre alle ore 18:00 al PalaFlaminio di Rimini.



A presentare la sfida in casa Valtur Brindisi, l’assistant coach Marco Esposito: “La partita di domenica è un altro importante banco di prova per continuare il trend positivo dell’ultimo mese. Affrontiamo la prima della classe e sin dalla palla a due chiederemo ai ragazzi grande concentrazione e soprattutto tanta fisicità contro una squadra che ha grande talento offensivo. L’obiettivo sarà limitare il loro reparto guardie di primissimo livello, tutti giocatori capaci di procurarsi una soluzione con alte percentuali. Giocare ad un buon ritmo e condividerci la palla in attacco ci aiuterà ad avere più fiducia al tiro, confermando le buone percentuali dell’ultima uscita”.



Ex della partita: coach Sandro Dell’Agnello, dieci presenze sulla panchina biancoazzurra nella stagione 2017/18 di Lega A; coach Piero Bucchi, dal 1992 al 1999 a Rimini prima come vice allenatore e poi come head coach conquistando la promozione in Serie A1 con i romagnoli nella stagione 1996/97.



Il match Rimini-Brindisi sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass domenica pomeriggio a partire dalle ore 18:00. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.



Ufficio Stampa Valtur Brindisi