PNRR, oltre 46 milioni per 17 Comuni del Brindisino: seconda riunione della Cabina di coordinamento in Prefettura

Si è svolta questa mattina, presso la Prefettura di Brindisi, la seconda riunione della Cabina di coordinamento provinciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’organismo, istituito con decreto prefettizio n. 24187 del 10 aprile 2024 in attuazione del D.L. 2 marzo 2024 n. 19, ha il compito di monitorare gli interventi previsti dal PNRR sul territorio provinciale e di fornire supporto agli enti locali coinvolti.

All’incontro hanno partecipato, oltre ai rappresentanti dei 17 Comuni beneficiari, anche i componenti istituzionali della Cabina, tra cui la Regione Puglia, la Ragioneria Territoriale dello Stato e l’Assistenza Tecnica dell’Ispettorato Generale per il PNRR della Ragioneria Generale dello Stato.

Questa seconda riunione è stata l’occasione per analizzare le criticità emerse nel corso dell’attuazione degli interventi e per individuare soluzioni condivise, sia a livello locale che centrale. Al centro del dibattito, i progetti inclusi nella Misura 4, Componente 1, Investimento 1.1, dedicata al “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

L’investimento, inserito nel programma nazionale “Futura – La scuola per l’Italia di domani”, mira a rendere le strutture educative più innovative, sostenibili, sicure e inclusive. La misura prevede uno stanziamento nazionale di 3,25 miliardi di euro, suddivisi tra asili nido (2,4 miliardi) e scuole dell’infanzia (600 milioni).

In provincia di Brindisi, i finanziamenti ammontano complessivamente a 46 milioni di euro, destinati alla realizzazione di 30 interventi in 17 Comuni. Gli obiettivi principali includono l’ampliamento dell’offerta educativa per la fascia 0-6 anni, attraverso la costruzione di nuovi edifici e la messa in sicurezza di strutture già esistenti.

Durante la riunione, è stato esaminato in dettaglio lo stato di avanzamento dei progetti, con l’elaborazione di un Piano d’Azione che sarà inviato alle Amministrazioni titolari per il monitoraggio e la gestione delle risorse. Al contempo, l’incontro ha rafforzato le sinergie tra gli enti locali e le istituzioni coinvolte, favorendo un approccio integrato per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR sul territorio brindisino.