Il DUC di Brindisi promuove un corso su “Outfit e Comunicazione”

Il Distretto Urbano del Commercio “Brundisium” organizza un corso di formazione su “Outfit e Comunicazione”, che si terrà il 10 e 11 dicembre presso il Salone di Rappresentanza “M.M. Guadalupi” del Comune di Brindisi, a partire dalle ore 14.00. L’iniziativa nasce in collaborazione con Regione Puglia, Comune di Brindisi, Confesercenti e Confcommercio.

Il corso sarà guidato da Elisa Marchiori, Style Coach e consulente d’immagine, nota per la sua capacità di valorizzare i clienti attraverso un approccio personalizzato, che combina l’analisi delle forme e dei colori con l’ascolto attento di gusti, carattere e necessità.

Argomenti e obiettivi del corso

È la prima volta che il DUC affronta il tema dell’outfit in un’iniziativa formativa di questo tipo. Tra gli argomenti principali:

Abito e Comunicazione: come il vestiario può influenzare la percezione di sé e degli altri.

Effetto Priming: l’impatto dello stimolo sensoriale sulla percezione futura.

Dresscode e guardaroba professionale: regole e consigli per un’immagine professionale efficace.

Stile e armocromia: tecniche per scegliere colori e look che valorizzino la persona.

Il corso è rivolto a boutique e professionisti del settore moda e accessori, con l’obiettivo di fornire competenze utili a migliorare l’immagine personale e la relazione con i clienti. Un’opportunità per rafforzare il successo nel settore del commercio grazie a una maggiore fiducia e professionalità.

Modalità di partecipazione

La partecipazione al corso è gratuita. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il CAT Confesercenti al numero 0831 523190 o all’indirizzo email brindisi.cat@gmail.com.