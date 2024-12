Si prospetta un giovedì di forte disagio causa maltempo: allerta meteo arancione per temporali nel Brindisino

La Protezione Civile ha emesso due bollettini di allerta meteo per un’ondata di maltempo che interesserà la Puglia tra il 4 e il 5 dicembre.

In particolare il secondo bollettino parla di allerta arancione dalla mezzanotte di giovedì 5 dicembre per 24 ore. Previsti temporali diffusi, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e quantitativi di pioggia elevati sui settori meridionali della regione.

Si raccomanda massima attenzione per il rischio idrogeologico e le condizioni avverse che potrebbero perdurare per il weekend.