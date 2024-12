"Brundisium in XMas": l'8 dicembre il centro di Brindisi si accende con la magia del Natale

Domenica 8 dicembre, il cuore di Brindisi si trasformerà in un vivace palcoscenico natalizio grazie a Brundisium in XMas, l’evento promosso dal Distretto Urbano del Commercio (DUC) con il supporto della Regione Puglia, del Comune di Brindisi e delle associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio.

L’iniziativa, pensata per celebrare il Natale in città, mira a trasformare il centro urbano in un luogo di festa, aggregazione e vivacità, coinvolgendo commercianti, cittadini e visitatori in un’atmosfera magica.

La giornata prenderà il via alle ore 10.30 in piazza Vittoria, dove personaggi ispirati al mondo delle favole incanteranno il pubblico prima di animare le vie dello shopping con spettacoli itineranti, musica e sorprese. Parallelamente, piazza Vittoria sarà il fulcro di attività dedicate a grandi e piccoli: giochi, balli, animazione e incontri con Babbo Natale e il Grinch, protagonisti di uno spettacolo dal sapore ironico e natalizio.

Non mancheranno momenti unici, come la cascata di neve artificiale e una maxi tombola a premi condotta da un presentatore d’eccezione. Ad arricchire l’atmosfera, una street band itinerante diffonderà l’energia delle sue note lungo le strade principali del centro.

L’evento non si limita a regalare la magia del Natale, ma punta a rafforzare l’attrattività del centro cittadino e delle attività commerciali in vista degli acquisti natalizi, valorizzando la rete distributiva locale e rendendo il centro di Brindisi il cuore pulsante delle festività.

La mattinata si concluderà con un festoso raduno finale in piazza Vittoria, suggellando una giornata di allegria e condivisione.