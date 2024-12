"La Notte di Prometeo": il Liceo Leo di S. Vito dei Normanni celebra il mito e la conoscenza

SAN VITO DI NORMANNI - Il Liceo Leo di San Vito dei Normanni ha ospitato la sua tradizionale “Notte Bianca”, quest’anno dedicata al mito di Prometeo. Un tema suggestivo, scelto per riflettere sia sulla figura del dio filantropo che, donando il fuoco all’umanità, ne ha simboleggiato il progresso e la conoscenza, sia sulla sua ribellione, emblema dell’allontanamento da uno stato primordiale per abbracciare la complessità del sapere.

La serata si è aperta nell’auditorium del Liceo, gremito di partecipanti, con un brillante dibattito condotto da due studenti sul progresso umano e la conoscenza scientifica. A seguire, una suggestiva performance di danza contemporanea, realizzata da un gruppo di studentesse, ha emozionato il pubblico.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Carmen Taurino, ha sottolineato l’importanza dell’educazione nel generare "scintille di conoscenza" nei giovani. Nel suo discorso, ha richiamato l’efficacia del modello esperienziale ispirato al sistema educativo finlandese adottato dal Liceo Leo, capace di stimolare talento e creatività.

Il percorso della “Notte di Prometeo” è proseguito attraverso laboratori interdisciplinari, che hanno unito scienza e umanesimo, offrendo a studenti e docenti l’opportunità di esprimere la loro inventiva. La partecipazione è stata straordinaria, con una folta presenza di autorità civili e militari, genitori, studenti ed ex alunni, molti dei quali sono tornati a rivivere per una notte l’atmosfera del loro Liceo.

Tra gli ex studenti presenti, Emanuele Vita, ora brillante studente di Ingegneria Elettronica, ha rappresentato un motivo di orgoglio per la scuola. Insignito nel 2023 dal Presidente della Repubblica Mattarella come Alfiere del Lavoro, è stato premiato tra i 25 migliori diplomati d’Italia.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al sindaco, prof.ssa Silvana Errico, all’assessore Alessandra Pennella, all’associazione Fratellanza Popolare e alla Polizia urbana di San Vito dei Normanni per il loro supporto nell’assicurare il regolare svolgimento della manifestazione.