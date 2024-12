Ostuni: Nasce "Talenti News Magazine",la voce dei giovani creativi di Talenti Liberi

OSTUNI - Domenica 1 Dicembre presso la scuola di Arte Teatro Danza TALENTI LIBERI e' stato inaugurato alla presenza dei genitori ed autorità religiose, il primo numero del giornalino TALENTI NEWS MAGAZINE, periodico ufficiale della scuola.



Un nuovo spazio dove i ragazzi della redazione possono condividere i progetti, i traguardi, le interviste esclusive agli insegnanti e agli allievi, nonché’ informazioni su eventi sportivi e sociali della Talenti Liberi, oltre che Cruciverba parole crociate, ricette di cucina e soprattutto nozioni di scienza, cultura generale, notizie di cronache ed attualità del mondo che ci circonda visti e descritti dai nostri ragazzi.



Il giornalino, TALENTI NEWS MAGAZIN, rappresenta per la scuola non solo un mezzo di comunicazione e di diffusione delle nostre attività, ma soprattutto un modo per contribuire alla crescita culturale ed intellettuale dell’allievo offrendo loro la possibilità di diventare giornalisti scrivendo in totale libertà secondo la loro visione dando quindi spazio alla loro creatività e voglia di divertirsi con la carta e la penna.

Il periodico trimestrale sara’ diffuso gratuitamente e potete ritirare la copia presso la nostra associazione oppure scaricare il formato on line sulle nostre pagine social Facebook Instagram, Tik Tok o dal sito www.talentiliberi.it , oltre che sui quotidiani on line nazionali come Giornale di Puglia e Italia Love TV nostri partner del progetto.



Chiunque vorra’ scrivere un articolo e pubblicarlo sul giornalino Talenti News Magazine potrà

- inviare un messaggio WhatsApp al 3475482696

- oppure inviare un email all’indirizzo talentinews@talentiliberi.it

Qui si può scaricare gratuitamente TALENTI NEW: https://www.talentiliberi.it/images/talenti_liberi_news_ottobre_novembre_2024_a5.pdf



La Talenti Liberi per tanto si conferma con grandissimi risultati non solo come associazione sportiva ma anche come associazione di promozione sociale dapprima con il progetto “CLOWMIAMOCI “con i volontari della clownterapia, ed ora anche in campo dell’editoria con il progetto “TALENTI NEWS MAGAZINE”.

Un altro grandissimo traguardo raggiunto dalla Talenti Liberi.