La Valtur Brindisi si appresta ad affontare la trasferta di Vigevano: coach Bucchi punta alla vittoria

La Valtur Brindisi, dopo l’ottima prestazione casalinga contro Orzinuovi, si prepara per il sedicesimo turno della Serie A2 con una trasferta sul campo di Vigevano. La palla a due è fissata per domenica 15 dicembre alle ore 17:00 al PalaELAchem.

Vigevano, in casa, ha ottenuto tre vittorie e cinque sconfitte, tra cui un successo importante contro Cantù. Un avversario quindi ostico per Brindisi, che punta a ritrovare la vittoria fuori casa.

Coach Piero Bucchi ha presentato la sfida sottolineando l’equilibrio del campionato: “Tutti possono vincere o perdere contro chiunque. La continuità nel lavoro dell’ultimo mese ci sta dando buoni risultati. Vigevano è un campo difficile, ma faremo il possibile per tornare a vincere in trasferta.”

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com) e in differita lunedì alle ore 23:00 su Teleregione, canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Sarà inoltre possibile seguire il match in diretta radiofonica su Ciccio Riccio.