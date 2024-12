La Dinamo Brindisi torna alla vittoria con una prova di carattere a Benevento

BRINDISI BASKET - La Dinamo Brindisi risponde alle difficoltà delle ultime settimane con una vittoria di sacrificio e determinazione sul campo della Miwa Cestistica Benevento. Nell'anticipo della quarta giornata di ritorno, i brindisini si sono imposti con il punteggio di 62-77, interrompendo una serie negativa di due sconfitte consecutive. Un successo che rilancia le ambizioni della squadra nel campionato, grazie a una prestazione collettiva solida e alla straordinaria serata di Darius Stonkus.

L’inizio di partita vede la Dinamo partire con il piede giusto, portandosi subito in vantaggio sul 6-10. Tuttavia, l'uscita prematura di Pulli per falli complica i piani dei brindisini, che subiscono un parziale di 12-0, chiudendo il primo quarto sotto 13-10. Nel secondo periodo, Benevento tenta l’allungo, raggiungendo il massimo vantaggio di +8 sul 18-10, grazie a una tripla di Rianna. La Dinamo, però, reagisce: Jovanovic e Greco sbloccano l'attacco e, trascinati da un ispiratissimo Stonkus, i brindisini recuperano terreno. Il libero di Datuowei sancisce il sorpasso sul 23-24, con la squadra che trova il +6 prima che Iommelli riporti Benevento in parità (33-33) all’intervallo.

Nel terzo quarto, la Dinamo continua a soffrire a rimbalzo e deve fare i conti con i problemi di falli di Pulli, costretto a un utilizzo limitato. Nonostante qualche disattenzione difensiva, la squadra di coach Cristofaro riesce a mantenere il vantaggio, chiudendo il periodo sul 51-54 grazie a un gioco da tre punti di Calò. La svolta definitiva arriva nell’ultimo quarto, quando la Dinamo piazza un parziale di 10-0 che indirizza la gara. Una difesa impenetrabile e un attacco fluido consentono ai brindisini di allungare fino al massimo vantaggio di +17. Benevento tenta un ultimo assalto, ma la Dinamo gestisce con autorità, portando a casa una vittoria meritata.

Fondamentale il contributo di Darius Stonkus, autore di una prestazione monstre con 30 punti (8/10 da due e 4/7 da tre) e 30 di valutazione. L’impegno di squadra è testimoniato anche dai 17 assist complessivi, simbolo di una circolazione di palla efficace.

Il prossimo impegno vedrà la Dinamo affrontare il CJ Taranto al Palazumbo, sabato 21 dicembre alle ore 18, per chiudere l’anno sportivo con un’altra grande prestazione.

IL TABELLINO

Miwa Cestistica Benevento – Dinamo Basket Brindisi 62-77 (13-10, 33-33, 51-54, 62-77)

Cestistica Benevento: D'Antonio 8, Rianna 5, Caridà 12, Ordine 11, Soreca, Ndour 14, Piscopo,

Iommelli 6, Murolo, Volpe, Bongiovanni, Miraglia 6 – All. Parrillo

Dinamo Brindisi: Greco 3, Jovanovic 9, Montanile, Urbonas, Datuowei 7, Pulli 4, Stonkus 30, Calò

6, Di Ianni 9, Delvecchio, Beltadze 9 – All. Cristofaro

Arbitri: Anselmi di Ruvo di Puglia (Bari) – Sacco di Salerno