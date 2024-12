Giornata della Trasparenza AIP 2024: a Brindisi etica, innovazione e sostenibilità protagoniste

Venerdì 20 dicembre 2024, alle ore 11, presso il Salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, in via De Leo 3, si terrà la Giornata della Trasparenza AIP 2024, un appuntamento dedicato alla promozione della trasparenza e dell'innovazione nella Pubblica Amministrazione.

L’evento approfondirà il ruolo della trasparenza come strumento per semplificare gli obblighi di pubblicazione, con l’obiettivo di generare valore pubblico e rendere i processi amministrativi più efficienti. Sarà inoltre dato ampio spazio al tema della cybersecurity, con un focus specifico sul settore dei contratti pubblici, ambito in cui l’Autorità Idrica Pugliese (AIP) è già impegnata in un percorso di aggiornamento e innovazione.

Certificazione ISO 37001: un primato per AIP

AIP è il primo ente in Puglia ad aver ottenuto, nel 2022, la certificazione internazionale ISO 37001:16 per i sistemi di gestione anticorruzione, un riconoscimento confermato anche per il 2024. Tale certificazione, rilasciata da un organismo indipendente e riconosciuto a livello internazionale, rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire e contrastare la corruzione, assicurando conformità normativa ed elevati standard etici.

Questo sistema di gestione, che adotta le migliori pratiche internazionali, rafforza l’integrità dell’amministrazione pubblica, distinguendola come modello di legalità e trasparenza. La certificazione, oltre a garantire un presidio contro i rischi corruttivi, costituisce un elemento distintivo nelle gare pubbliche e nei rapporti con gli stakeholder.

Progetto AWARE: innovazione per la sostenibilità

Tra i temi centrali della giornata sarà presentato il progetto AWARE, coordinato da AIP, che ha realizzato la prima fattoria di acquaponica in Europa. Questa innovativa tecnologia integra la coltivazione agricola con l’allevamento ittico, in un sistema virtuoso che permette di:

• Risparmiare fino al 90% di acqua rispetto ai metodi tradizionali;

• Ridurre al minimo il consumo energetico;

• Eliminare l’uso di fertilizzanti chimici e pesticidi;

• Garantire alimenti sani e sostenibili.

In un contesto di emergenza climatica, questo progetto rappresenta un esempio di eccellenza nella gestione sostenibile delle risorse idriche e nella promozione di un’agricoltura ecologica.

Impegno contro la corruzione e adesione ad Avviso Pubblico

AIP consolida il proprio impegno nella lotta alla corruzione e alle mafie attraverso l’adesione ad Avviso Pubblico, rete nazionale di enti locali impegnati nella promozione della legalità e nel contrasto alla criminalità organizzata.

La Giornata della Trasparenza AIP 2024 sarà dunque un momento di confronto su strategie e pratiche innovative, rafforzando il ruolo dell’Autorità Idrica Pugliese come esempio di eccellenza nella Pubblica Amministrazione.