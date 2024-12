Legge di Bilancio, Caroppo e D’Attis (FI):“Approvata la nostra proposta sulla continuità territoriale. Più voli per il Salento a costi ridotti.

Pubblichiamo la nota dei deputati di Forza Italia Andrea Caroppo e Mauro D’Attis.

"Oggi il nostro territorio si aggiudica una vittoria storica: poco fa è stato approvato il nostro emendamento alla Legge di Bilancio che riconosce anche per l’Aeroporto del Salento la cd. continuità territoriale, grazie alla quale avremo finalmente più voli da e per Brindisi e a prezzi più bassi verso le principali città italiane come Roma e Milano.

Siamo davvero soddisfatti per questo straordinario risultato di Forza Italia e del Governo di Centrodestra, a cui abbiamo lavorato duramente per oltre due anni assieme al Sottosegretario Tullio Ferrante, che ringraziamo di cuore, con cui estendiamo anche all’Aeroporto di Brindisi i benefici e le agevolazioni previste dal regime di continuità territoriale, riconoscendo questo territorio come area svantaggiata e periferica.

Mettiamo finalmente la parola fine a una profonda ingiustizia per la nostra Terra che in questi anni, soprattutto nei periodi di bassa stagione, si è ritrovata letteralmente isolata e marginalizzata, e questo a scapito di imprenditori, lavoratori, studenti, turisti e, in generale, di tutto il tessuto economico-sociale.

Adesso spetta alla Regione e ad Aeroporti di Puglia fare la loro parte: innanzitutto stanziando le risorse per cofinanziare la misura ma anche predisponendo, d’intesa con gli enti locali e le categorie produttive, una programmazione degna di questo nome anche per l’Aeroporto del Salento”.