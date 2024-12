Angelo Melpignano guida il movimento “Con” a Brindisi: obiettivi e strategie per il territorio

Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo Sviluppo Economico della Puglia, è stato ufficialmente nominato nuovo coordinatore del movimento politico "Con". Questa nomina segna un passaggio cruciale per il movimento, che punta a consolidare la propria presenza sul territorio e a prepararsi alle prossime sfide elettorali, in particolare le elezioni regionali.

Durante la conferenza stampa, Delli Noci ha espresso entusiasmo e determinazione per il nuovo incarico: "Sono onorato di guidare un movimento che si impegna a promuovere lo sviluppo e il benessere di tutta la Puglia. È fondamentale lavorare insieme per affrontare le sfide future e costruire un futuro migliore per tutti i pugliesi". Ha inoltre sottolineato l'importanza di un approccio collaborativo per garantire uno sviluppo equo e sostenibile in tutta la regione.

Contestualmente, è stato annunciato Antonio Decaro, sindaco di Bari, come candidato del movimento "Con" per la presidenza della Regione Puglia. A riguardo, Delli Noci ha commentato: "Tifiamo per Antonio Decaro presidente", mettendo in evidenza la capacità del sindaco di creare coesione e ispirare fiducia tra gli elettori pugliesi.

Angelo Melpignano, coordinatore provinciale di Brindisi, ha ribadito il suo impegno per valorizzare il territorio brindisino all'interno del movimento e in ambito regionale: "La provincia di Brindisi, nel contesto regionale, è stata spesso emarginata. Il mio impegno, insieme ai coordinatori cittadini e alle rappresentanze istituzionali locali, è quello di garantire a Brindisi una nuova linfa e maggiore considerazione". Melpignano ha anche annunciato l'avvio della campagna di tesseramento, prevista per gennaio, sottolineando l'importanza di radicarsi capillarmente in tutti i comuni della provincia. Ha poi aggiunto: "Come recita un antico proverbio africano: 'Se vuoi andare veloce, vai da solo; ma se vuoi andare lontano, vai insieme'. Solo unendo le forze potremo costruire una grande comunità intorno a 'Con'".

"Da qui alle prossime scadenze elettorali - ha concluso Melpignano - saremo impegnati in un lavoro capillare per essere sempre più vicini ai cittadini attraverso proposte politiche concrete". Il coordinatore provinciale ha infine ribadito l'importanza di fare squadra per il bene della provincia di Brindisi, puntando a rafforzare il dialogo con il territorio e a sviluppare nuove progettualità in linea con i bisogni locali.