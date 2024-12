Appia Rugby soffre ma vince: 22-14 contro Bitonto: corsa ai play-off sempre viva

Domenica 15 dicembre, l’Appia Rugby ha ottenuto una sofferta vittoria contro il Bitonto (22-14), aggiungendo un tassello importante nella corsa ai play-off per la promozione in serie B.

La partita si è rivelata complicata fin dall’inizio, con gli uomini dei coach Bonaparte e D’Oria sotto di 6 punti per due calci piazzati degli avversari. Decisive nel primo tempo le due mete firmate da D’Oria, di cui una memorabile con una galoppata da centrocampo. Tuttavia, gli adriatici hanno sofferto in mischia e commesso diversi errori, sia nella disciplina – cartellini gialli per Ligorio e Ragusa – sia nel gioco, anche a causa di un terreno di gioco pesante.

Nel secondo tempo, l’Appia è scesa in campo con un atteggiamento diverso, trovando subito la meta di Burgalassi che ha portato il punteggio sul 17-9. Il Bitonto ha risposto accorciando le distanze (17-14) grazie a un’azione nata da touche e “carretto”. A chiudere i giochi è stata la meta di Ragusa, che ha fissato il risultato sul definitivo 22-14.

Ora l’Appia Rugby si prepara ad affrontare sfide ancora più impegnative nella seconda fase interregionale Puglia-Campania, che vedrà un mini-girone con Santeramo, US Benevento e IV Circolo Benevento. La prossima gara è fissata per il 19 gennaio.

Da segnalare l’ottima prestazione dell’Under 16, che in mattinata ha travolto i pari età di Trepuzzi con un netto 69-22 (11 mete a 4), consolidando il primato in classifica. La squadra tornerà in campo il 12 gennaio contro Santeramo in Colle.