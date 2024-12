"Anziani In-forma": a Torre Santa Susanna parte il progetto per un invecchiamento attivo e consapevole

A Torre Santa Susanna prende il via oggi, 20 dicembre 2024, l’iniziativa “Anziani In-forma”, un progetto dedicato al sostegno e alla tutela della popolazione anziana, ideato dall’associazione “Fiorediloto” in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (AReSS) e la Regione Puglia.

L’obiettivo è promuovere un invecchiamento attivo e sereno attraverso l’attivazione di uno sportello informativo e di supporto psicologico e legale, aperto due volte a settimana: il martedì e il giovedì, dalle ore 16.00 alle 19.00, presso la sede dell’associazione in via San Rocco 50.

“Anziani In-forma” risponde ai bisogni di una fascia di popolazione spesso esposta a situazioni di fragilità, affrontando temi cruciali come:

la prevenzione di maltrattamenti;

la lotta all’isolamento sociale;

la sensibilizzazione contro truffe online e telefoniche.

Per garantire la massima diffusione delle informazioni, saranno organizzati due incontri mensili itineranti, aperti a tutta la cittadinanza e realizzati con il supporto delle Forze dell’Ordine e delle istituzioni locali. Ogni incontro rappresenterà un’opportunità per approfondire tematiche di interesse e rafforzare il tessuto sociale a sostegno degli anziani.

Questo progetto, finanziato attraverso i fondi regionali per l’invecchiamento attivo previsti dalla L.R. 16/2019, nasce dalla convinzione che il benessere in età avanzata si costruisca attraverso la condivisione di conoscenze e strumenti utili.

L’associazione “Fiorediloto” invita tutti i cittadini a partecipare agli incontri e a visitare lo sportello informativo per scoprire i servizi offerti.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’associazione “Fiorediloto” tramite:

Email: ass.antiviolenza.fiorediloto@gmail.com

Telefono: 320 9167547