Aeroporto del Salento: nuovi collegamenti estivi per Lione con EasyJet

BRINDISI – Aeroporti di Puglia annuncia l’ampliamento dell’offerta estiva 2025 con due nuove rotte che collegheranno la Puglia a Lione. I passeggeri easyJet potranno infatti volare tra Bari e Lione a partire dal 23 maggio, con tre frequenze settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì), e tra Brindisi e Lione a partire dal 5 giugno, con due voli settimanali (giovedì e domenica).

Dettagli dei voli:

Bari-Lione: operativo dal 23 maggio 2025, tre voli settimanali (lun, mer, ven)

Brindisi-Lione: operativo dal 5 giugno 2025, due voli settimanali (gio, dom)

Questi nuovi collegamenti offriranno ai viaggiatori francesi la possibilità di scoprire le bellezze della Puglia durante la stagione estiva, mentre i pugliesi potranno raggiungere una delle città più affascinanti della Francia, famosa per il suo patrimonio culturale e storico, come il Museo delle Belle Arti, Place Bellecour e le eleganti vie dello shopping.

“Il mercato francese riveste uno straordinario valore per l’industria del turismo pugliese – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. – Per questo siamo particolarmente soddisfatti dell’avvio delle operazioni su Lione da Bari e da Brindisi. Una scelta da noi sollecitata e concordata con il vettore, che ci permetterà di migliorare l’accessibilità aerea dalla seconda città francese, facilitando i flussi turistici sia verso le aree del nord della Puglia che del Salento e del sud della regione.

Lione rappresenta un hub strategico non solo per il turismo, ma anche per lo sviluppo economico e culturale, aprendo nuove opportunità per le imprese locali e rafforzando l’attrattività della nostra regione in un mercato in costante crescita. Una opportunità straordinaria che corona un impegno continuo, condiviso con l’Amministrazione regionale, per migliorare e ampliare le connessioni internazionali con aree vitali per il turismo pugliese. Grazie a una rete di collegamenti sempre più ampia e capillare, la Francia è diventata, se non il primo, uno dei più importanti mercati incoming per la nostra regione, confermando la Puglia come meta privilegiata per viaggiatori alla ricerca di bellezza, autenticità e qualità dell’accoglienza”.

Con l’aggiunta di queste tratte, easyJet aumenta i propri collegamenti da e per la Puglia, raggiungendo sette rotte operate dall’aeroporto di Bari e sei dall’aeroporto di Brindisi.

“Ci sono continue novità nel network di easyJet e molte di queste riguardano l’Italia, questa volta il sud-Italia in particolare. Grazie ai nuovi voli in vendita da oggi, aumentano le connessioni a disposizione dei nostri clienti in Puglia, che potranno volare verso destinazioni europee a tariffe convenienti e con un servizio di qualità. Queste rotte renderanno inoltre maggiormente accessibili al turismo internazionale le bellezze di questa regione” sottolinea Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia.