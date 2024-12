A San vito dei Normanni, un viaggio nel tempo: scopri il passato all' Ecomuseo Diffuso Castello d'Alceste

SAN VITO DEI NORMANNI - L’Ecomuseo Diffuso Castello d’Alceste apre le sue porte per una giornata speciale alla scoperta delle radici storiche di San Vito dei Normanni. L’area archeologica, che conserva i segreti di un antico villaggio messapico, diventa il palcoscenico di un’esperienza immersiva e coinvolgente, pensata per adulti e bambini, che permetterà di tornare indietro nel tempo, immergendosi nel cuore pulsante di una civiltà che ha lasciato tracce indelebili nel territorio.

La mattina si aprirà con una visita guidata all'antico sito, dove i partecipanti potranno esplorare le rovine dell’abitato messapico e godere di un panorama mozzafiato, che solo Alceste può offrire. Sarà l’occasione ideale per chi è appassionato di storia e archeologia di toccare con mano le vestigia di un passato lontano, scoprendo la cultura di una popolazione che ha influenzato profondamente il nostro presente.

Per i più piccoli, l’Ecomuseo organizza un laboratorio tematico, pensato per stimolare la loro curiosità verso il mondo dell’archeologia. Attraverso attività pratiche e divertenti, i bambini potranno esplorare la storia in modo interattivo, trasformandosi in piccoli archeologi per un giorno.

La mattinata si concluderà con un aperitivo che celebrerà i prodotti tipici della stagione, offrendo una pausa di gusto e convivialità. Un’occasione unica per degustare i sapori del territorio, mentre si riflette sulla bellezza e la storia che ci circonda.

Inoltre, il 22 dicembre sarà il momento per chiudere un capitolo importante: la consegna degli attestati del Corso di Formazione “ALCESTE, GUARDARE AL FUTURO CON CUORE ANTICO”, un’iniziativa che ha visto coinvolti tanti appassionati dell’Ecomuseo e che si inserisce nel progetto di valorizzazione del patrimonio culturale finanziato dalla Regione Puglia.

L'ingresso all'evento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata tramite WhatsApp al numero +39 331 927 75 79.

Non perdere l’opportunità di vivere una giornata speciale, alla scoperta del passato, tra storia, arte, e tradizioni locali. Un viaggio nel tempo che promette di incantare e affascinare tutti, adulti e bambini, in un luogo dove il cuore antico di San Vito dei Normanni batte ancora forte.