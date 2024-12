Valtur Brindisi chiude l’anno solare con Verona: un match decisivo per rilanciarsi in classifica

Valtur Brindisi saluterà il 2024 sul parquet del PalaPentassuglia domenica 29 dicembre, affrontando la Tezenis Scaligera Verona nella diciottesima giornata del campionato di Serie A2. La sfida vedrà i biancoazzurri, attualmente a quota 14 punti, opposti a una delle squadre più in forma del torneo, reduce da una vittoria di prestigio contro la capolista Rimini.

La palla a due è fissata per le ore 18:00.

Biglietteria

I biglietti sono disponibili a partire da €14 presso il New Basket Store (Corso Garibaldi 29, Brindisi, orari: 09:30-13:00 e 16:45-20:15, chiuso domenica), online su Vivaticket e nei punti vendita abilitati. Sarà possibile acquistarli anche al botteghino del PalaPentassuglia a partire da 90 minuti prima dell’inizio.

Dichiarazioni di capitan Tommy Laquintana

“Domenica ci attende una partita impegnativa contro una squadra costruita per salire in Serie A, dotata di grande talento e fisicità. Abbiamo già giocato contro Verona in preseason, ottenendo una vittoria a testa, a dimostrazione dell’equilibrio che ci caratterizza. Puntiamo a cancellare il passo falso di Bologna e regalare una gioia ai nostri tifosi, che come sempre saranno fondamentali.”

Storia e precedenti

Quattro precedenti tra le due squadre, con un bilancio in perfetto equilibrio (1-1 sia in Serie A2 1983/84 che in Serie A 2022/23).

Tra gli incontri più memorabili: la vittoria di Verona all’esordio 2022/23 per 100-97 dopo un overtime, e il roboante +34 di Brindisi al PalaPentassuglia (102-68).

Tra i coach Piero Bucchi e Alessandro Ramagli si registrano nove confronti, con il tecnico biancoazzurro avanti per 5 vittorie a 4.

Dirette e differite

La partita sarà trasmessa:

In diretta streaming su LNP Pass e tramite app per dispositivi iOS, Android, Android TV e Samsung TV. Compatibile con Chromecast e Fire TV Stick.

In diretta radiofonica su Radio Ciccio Riccio.

In differita televisiva lunedì 30 dicembre alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terre

stre in Puglia e Basilicata).