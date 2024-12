Oria: mercoledì 1 gennaio 2025 la rappresentazione della "Nascita di Federico II"

Oria: Mercoledì 1 la rappresentazione della “Nascita di Federico II”.

Mercoledì Primo Gennaio, ad Oria si terrà la rappresentazione della “Nascita di Federico II”.

Il corteo con musici e sbandieratori, partirà alle 19:00 da piazza Lorch e accompagnerà Costanza presso parco Montalbano, dove ai piedi del castello sarà allestita una tenda dove verrà rappresentata la nascita di Federico II.

Ad animare questo momento, dame, cavalieri, popolani in abiti d’epoca, musici e sbandieratori, giocolieri, giochi di fuoco e stand gastronomici.

Federico nacque il 26 dicembre 1194 a Jesi, nelle Marche, dall’imperatore Enrico VI di Svevia e da Costanza d’Altavilla. Nipote di Federico Barbarossa, Federico II fu considerato da alcuni una “meraviglia del mondo”. Per tutta la prima metà del 13° secolo, l’imperatore svevo si mosse con spregiudicatezza e inventiva in un complesso scenario politico, che egli influenzò fortemente e di cui fu protagonista per un cinquantennio. Il centro della sua politica fu il Regno di Sicilia e la sua corte a Palermo fu il luogo d’incontro delle culture cristiana, araba, ebraica e greca.

Evento a cura di Idea Radio con la collaborazione del “CAF Patronato SILCED Zero Carta” di Oria e il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Oria, con il supporto di alcune aziende del territorio.

Una serata tra arte, cultura e degustazione di prodotti gastronomici.

L’appuntamento rientra nel calendario di eventi natalizi “Oria… il Natale è qui