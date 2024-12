Una targa per attestare il grande lavoro svolto durante il G7 dello scorso giugno in Puglia e ogni giorno per tutto l’anno è stata consegnata questa mattina dal direttore della Asl Brindisi Maurizio de Nuccio al direttore del Dipartimento di Emergenza/Urgenza Massimo Leone e a tutta la sua équipe.

“A tutti gli operatori che in occasione del G7 hanno contribuito a rendere il servizio di emergenza territoriale 118 un pilastro del sistema sanitario regionale va il ringraziamento mio e dell’intera Asl Brindisi”. Queste le parole del dg incise sulla placca metallica commemorativa consegnata al direttore del Dipartimento di Emergenza/Urgenza.

“Questa – ha detto Leone - è un’attestazione per un lavoro di squadra aziendale imponente al quale hanno partecipato medici e infermieri del 118 e di Anestesia e Rianimazione degli ospedali di Brindisi e Francavilla Fontana, l’intero comparto del Dipartimento di Emergenza/Urgenza, e soccorritori e autisti di Sanitaservice. Durante il G7 abbiamo attivato tre Pma (posto medico avanzato) per un totale di 32 posti letto complessivi che, insieme alle 15 ambulanze aggiuntive messe a disposizione da Sanitaservice, hanno reso possibile la gestione complessa di un evento di rilevanza mondiale. Ringrazio la direzione della Asl, il direttore generale Maurizio de Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli e la direttrice amministrativa Loredana Carulli, e l’amministratore unico di Sanitaservice, Francesco Zingarello, medici e infermieri della Asl e autisti e soccorritori di Sanitaservice. Grazie all’enorme sforzo organizzativo dell’azienda e al duro lavoro di ogni singola risorsa chiamata in causa tutto è andato per il meglio”.

Fonte: testo e foto profilo facebbok asl Brindisi