La brindisina Chiara Panzera rappresenterà il Club Scherma Brindisi ai mondiali u20

Udine ospita il primo evento internazionale di scherma del 2025: Chiara Panzera rappresenterà il Club brindisino

UDINE – La Coppa del Mondo Under 20 di scherma torna in Friuli Venezia Giulia per il 19° anno consecutivo, segnando l’avvio del calendario internazionale del 2025. L’appuntamento, previsto per il primo fine settimana di gennaio, si svolgerà per il terzo anno al Quartiere Fieristico Udinese di Martignacco, già sede delle ultime edizioni del Trofeo Alpe Adria. Qui si terranno le gare di spada femminile, sia individuali che a squadre.

Saranno 227 le atlete provenienti da 37 Paesi che si contenderanno i punti per la stagione 2024/2025 della Coppa del Mondo Under 20. Tra le 20 giovani spadiste italiane in gara, sabato 4 gennaio a partire dalle ore 9, farà il suo debutto internazionale Chiara Panzera, portacolori del Club Scherma Brindisi.

Oltre a lei, l’Italia sarà rappresentata da Matilde Bellini, Maria Roberta Agata Casale, Alice Casamenti, Vittoria Cavani, Ludovica Costantini, Aurora Maria Cristina, Allegra Cristofoletto, Benedetta Giuffrè, Martina Guerrieri, Silvia Liberati, Benedetta Madrignani, Lucia Miglino, Eleonora Orso, Giulia Paulis, Mariachiara Testa, Elisa Treglia, Francesca Vai, Asia Vitali e Federica Zogno.

L'evento conferma il prestigio del Friuli Venezia Giulia come punto di riferimento per la scherma giovanile internazionale.