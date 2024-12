“Una Notte per Brindisi”: Musica, Risate e Condivisione per Salutare il 2025 in Largo Gianni D’Errico

A Brindisi, la notte di Capodanno sarà un’occasione per vivere insieme musica e divertimento in largo Gianni D’Errico, davanti al Nuovo Teatro Verdi. “Una Notte per Brindisi”, organizzata dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il sostegno del Comune di Brindisi, propone un programma ricco di intrattenimento per accogliere il 2025 con leggerezza e condivisione. L’evento è cofinanziato da Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo e Pugliapromozione nell’ambito del POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8.

La notte più lunga inizierà alle 23.30, quando Armando Viva salirà in consolle per dare il via al primo DJ set della nottata. La selezione musicale accompagnerà il pubblico verso il momento più atteso: il countdown di mezzanotte, che segnerà il passaggio al 2025. Questo momento simbolico, vissuto in tanti insieme, è l’occasione per guardare al futuro con lo spirito della festa.

A partire dalle 00.15, il palco sarà animato dalla Rimbamband, un gruppo di cinque musicisti e artisti che porteranno in scena “Il meglio di Rimbamband”. Cinque musicisti straordinari, capaci di intrecciare comicità, virtuosismo e fantasia, offriranno una performance esplosiva e ricca di sorprese. La Rimbamband, composta da Raffaello Tullo (voce e percussioni), Renato Ciardo (batterista), Vittorio Bruno (contrabbasso), Nicolò Pantaleo (sax e tromba) e Francesco Pagliarulo (tastiere), è una formazione poliedrica che mescola musica, clownerie, teatro di figura e parodie, regalando al pubblico uno spettacolo incalzante e ricco di energia. Definirli semplicemente musicisti sarebbe riduttivo: sono anche attori, mimi, cantanti, cabarettisti e improvvisatori, capaci di trascinare gli spettatori in un turbinio di emozioni e risate.

Durante lo spettacolo, il reale si trasformerà in surreale, l’impossibile diventerà possibile e il possibile prenderà le sfumature dell’improbabile, in un crescendo di creatività che terrà tutti con il fiato sospeso e un sorriso stampato sul volto. Tra brani inediti e i pezzi più amati che hanno reso la Rimbamband celebre nei teatri e nelle piazze di tutta Italia, il pubblico sarà conquistato da cinque talentuosi artisti che, in perenne disaccordo armonico, sapranno incantare, emozionare e far ridere senza sosta, il viatico ideale per dare il benvenuto al nuovo anno. Cinque pestiferi, scanzonati e loschi figuri che scorrazzano sul palcoscenico regalando comicità e tante note litigiose e divertenti, spesso rimbombanti, ma straordinariamente briose: questo e tanto altro è Rimbamband. «Alla fine chi passerà dalla piazza - è scritto nelle note di presentazione dello spettacolo - vedrà persone con una luce diversa negli occhi, lo sguardo di chi ha ritrovato qualcosa che aveva smarrito da tempo. Tutti forse un po’ più Rimba, sicuramente molto bambini. È la leggerezza il nostro augurio per il 2025».

Al termine della performance della Rimbamband, prevista per l’1.30, la notte continuerà con il secondo DJ set, affidato ad Andrea Fiusco, che accompagnerà la piazza fino alle 2.30. La musica di Fiusco, pensata per creare un’atmosfera di grande coinvolgimento, chiuderà “Una Notte per Brindisi” permettendo a tutti di continuare a ballare e divertirsi in un clima di spensieratezza e allegria.

Largo Gianni D’Errico si trasformerà in un abbraccio collettivo, il cuore della città che farà vivere a tutti l’emozione dell’attesa e l’energia del nuovo inizio. La prima notte dell’anno sarà un intreccio di suoni e risate nel quale ogni nota accoglierà il 2025 e la città farà da sfondo alla bellezza della festa, alla voglia di futuro e agli auspici di un tempo migliore.