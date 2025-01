Il Consorzio BR4 approva all’unanimità il bilancio di previsione 2025-2027

Lotta alla povertà, sostegno alle fragilità, attivazione infopoint oncologico e contrasto alle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere: anche quest’anno, senza ritardi, l’approvazione del documento di programmazione.

L’Assemblea dei sindaci e loro delegati dei Comuni del Consorzio ATS BR4 ha approvato all’unanimità dei presenti il bilancio di previsione 2025 – 2027. Nei tempi previsti dalla legge, e in un clima di condivisione degli obiettivi indicati all’interno dell’importante documento di programmazione politica delle attività da realizzare, lunedì 30 dicembre si sono riuniti il sindaco di Latiano Mino Maiorano, presidente dell’Assemblea dei sindaci; Marco Marra, sindaco di Cellino San Marco; Roberta Tollis, assessore ai servizi sociali del Comune di Mesagne; Giancarlo Miccoli, sindaco di San Donaci; Edmondo Moscatelli, sindaco di San Pancrazio Salentino; Maria Lucia Argentieri, sindaco di San Pietro Vernotico; Michele Saccomanno, sindaco di Torre Santa Susanna.

Anche in considerazione della delibera regionale che estende all’annualità 2025 il vigente Piano regionale delle Politiche sociali, e proroga la durata dei singoli Piani sociali di Zona, l’Ente rafforza le azioni per la creazione di 3 centri Servizio per le povertà estreme; di 2 gruppi appartamento per l’avvio di percorsi di autonomia per persone con disabilità. Continua il potenziamento del servizio di assistenza domiciliare integrata, attraverso l’implementazione di servizi innovativi, come l’utilizzo di ausili e dispositivi che incidono sul miglioramento delle condizioni di salute - garantendo maggiore autonomia delle persone - e dei servizi di Assistenza Domiciliare Educativa.

Proseguono le azioni per la definizione dello Sportello oncologico attivo in tutti i Comuni del Consorzio e l’erogazione delle attività per la facilitazione digitale. «Siamo soddisfatti del lavoro svolto: grazie ad una oculata destinazione delle risorse e delle spese, sono stati garantiti servizi utili, che sono diventati necessari nella vita di un numero sempre maggiore di persone con fragilità e delle loro famiglie; tutto questo, mai a discapito della qualità e attraverso una azione costante di ascolto dei bisogni del nostro territorio», ha dichiarato il presidente del Consorzio ATS BR4, Antonio Calabrese.

Tra le priorità individuate e di imminente avvio, vi è l’attivazione di uno sportello LGBT, per contrastare le discriminazioni di genere e per l’orientamento sessuale.