Brindisi, stagione crocieristica 2025: meno arrivi, più bisogno di futuro

BRINDISI - Il 2025 segna un passo indietro per il traffico crocieristico a Brindisi, che registra 52 approdi, undici in meno rispetto ai 63 del 2024. Un dato che non può passare inosservato, soprattutto considerando il ruolo centrale che le crociere dovrebbero giocare nell'economia portuale del Salento.

La stagione, ufficializzata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, inizierà il 9 aprile con l'arrivo della Hamburg (Plan Tours) e si concluderà il 7 novembre con la Seabourn Encore (Seabourn Cruise Line). La MSC Armonia, con 28 accosti rappresenta la nave più presente a Brindisi. Tuttavia, anche la MSC ha ridotto le toccate rispetto alle 33 del 2024, un segnale che evidenzia la necessità di un cambio di passo per il porto brindisino.

Un porto da rilanciare

Se da un lato le navi, come l'Armonia, offrono lusso e comfort con i loro 13 ponti, teatri, piscine e ristoranti, dall'altro il porto di Brindisi continua a soffrire di carenze infrastrutturali. La mancata realizzazione del nuovo banchinamento di Sant’Apollinare e la lentezza nell'adeguare le strutture esistenti limitano la possibilità di attrarre un numero maggiore di navi e, di conseguenza, crocieristi.

Le protagoniste della stagione

Oltre alla MSC Armonia, lunga 274 metri e con una capacità di accogliere migliaia di passeggeri, la stagione crocieristica vedrà attraccare altre navi di rilievo come la Celebrity Constellation (otto accosti), la Aidablu (Aida Cruises), la Seven Seas Grandeur (Seven Seas Cruises) e la Emerald Azzurra (Emerald Cruise).

Un'occasione da non perdere

Con soli 52 giorni di arrivi crocieristici previsti, Brindisi deve puntare a migliorare l'accoglienza per i turisti che sbarcheranno.

Il porto di Brindisi, nonostante le difficoltà, ha ancora il potenziale per competere e crescere, ma è necessario voltare pagina per trasformare questi numeri in un’opportunità concreta per il territorio.