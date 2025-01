Treni sospesi e orari modificati in Puglia: disagi dal 15 al 24 gennaio per manutenzione sulla rete ferroviaria

Dal 15 al 24 gennaio, importanti lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulla linea ferroviaria tra Pescara e Foggia causeranno sospensioni, deviazioni e cancellazioni di numerosi treni. Gli interventi, che interessano il tratto tra San Vito (CH) e San Severo (FG), mirano a migliorare la qualità e la regolarità del servizio, ma comporteranno significativi disagi per i viaggiatori.

Ecco cosa cambia: Frecciarossa, Intercity e treni Regionali coinvolti

Treni Frecciarossa

Diversi collegamenti Torino/Milano/Venezia - Bari/Lecce/Taranto saranno limitati o cancellati:Cancellazioni totali: Frecciarossa 8809, 8813, 8814 e 8818.

Limitazioni di percorso:Origine da Pescara: Frecciarossa 8810, 9806, 8820, 8824, 9808, 8830.

Origine da Ancona: Frecciarossa 8816, 8828.

Termini a Pescara: Frecciarossa 8803, 9805, 8807, 8811, 9809, 8819.

Termini ad Ancona: Frecciarossa 8801, 8815.



Treni Intercity

Alcuni collegamenti Bolzano/Milano/Bologna - Bari/Lecce saranno cancellati tra Pescara e San Severo o tra Pescara e Bari/Lecce, con servizi sostitutivi in autobus tra Pescara, San Severo e Foggia.



Gli Intercity Notte in partenza nelle notti tra il 15 e il 23 gennaio subiranno:Modifiche di percorso.

Cancellazioni di fermate tra Bologna Centrale e Foggia.

Variazioni di orario.



Treni Regionali

Dal 16 al 24 gennaio, i treni sulla tratta Pescara / Vasto S. Salvo / Termoli subiranno:Cancellazioni tra S. Vito Lanciano e Termoli con servizi sostitutivi in autobus.

Tempi di percorrenza più lunghi sui bus, che potrebbero avere una capienza ridotta rispetto ai treni.

Il treno R19784 del 24 gennaio sarà cancellato tra Termoli e Pescara, con sostituzione tramite bus.

Modifiche su tratte locali:Termoli-Foggia: treni cancellati, con sostituzioni in bus.

Bari-Foggia: variazioni negli orari dei treni 4306, 4322 e 4324.

Brindisi-Taranto: modifica di orario per il treno 19984.

Bari-Lecce: modifica di orario per il treno 4423.

Consigli per i viaggiatori

Verificare sempre gli orari aggiornati prima di partire.

Considerare tempi di viaggio più lunghi se si utilizza il servizio sostitutivo su bus.

Se possibile, valutare una ripianificazione del viaggio per evitare disagi.

Per maggiori dettagli, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Trenitalia o contattare il servizio clienti.

________________

IL COMUNICATO DI RFI

RFI - Linea Pescara-Foggia: al via la seconda fase degli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico

lavori fra San Vito Lanciano e San Severo

modifiche alla circolazione dal 15 al 24 gennaio 2024

oltre 250 le maestranze al lavoro per un investimento complessivo di circa 260 milioni di euro, parte fondi PNRR

Pescara, 7 gennaio 2025 – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) effettuerà lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, fra San Vito Lanciano (PE) e San Severo (FG), sulla linea Pescara-Foggia, dal 15 al 24 gennaio 2025.

Gli interventi programmati – che seguono quelli già realizzati nello scorso mese di aprile - sono necessari per continuare a garantire gli standard di affidabilità dell’infrastruttura e assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, una ottimizzazione dei tempi di viaggio.

Diversi i cantieri aperti in quei giorni: nella Galleria San Giovanni (lunga oltre 9 km), in Abruzzo, sarà realizzato un nuovo sistema di Water Drain System* per il drenaggio delle acque meteoriche che consentirà di aumentare l’affidabilità della linea. Lo stesso intervento verrà realizzato anche nella Galleria Diavolo (lunga oltre 5 km).

Nello stesso periodo, tra Fossacesia e Vasto San Salvo, saranno svolti lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico:

verrà completato l’intervento dello Slab Track nella galleria San Donato, lunga circa 1,5 km (lo Slab Track è una metodologia costruttiva innovativa, in cui il binario non ha massicciata con traversine e pietrisco ma è realizzato su una struttura prefabbricata in cemento armato; riduce la frequenza degli interventi manutentivi assicurando così maggiore regolarità alla circolazione ferroviaria

verranno effettuate le attività propedeutiche alla realizzazione dell’ACCM (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione). L'ACCM, una vera e propria cabina di regia centralizzata, consente una gestione più efficiente della circolazione ferroviaria e dell'infrastruttura, garantisce una maggiore flessibilità nell'uso dei binari migliorando così gli standard di regolarità e puntualità dei treni. In caso di guasti, riduce al minimo i disservizi e consente di far viaggiare i treni, mantenendo il massimo livello di sicurezza. Benefici anche nei processi di manutenzione dell'infrastruttura, grazie ai sistemi informatici di diagnostica predittiva che riducono l'insorgenza di avarie improvvise.

Saranno effettuati anche molti altri interventi di potenziamento e manutenzione straordinaria tra Senigallia ed Ancona, e nelle stazioni di Porto San Giorgio, Giulianova e Francavilla.

Nello stesso periodo saranno effettuati lavori idraulici propedeutici al raddoppio della tratta fra Ripalta e Lesina.

Per garantire lo svolgimento dei lavori, programmati dopo il controesodo natalizio per ridurre al minimo gli impatti sugli spostamenti, alcuni treni a lunga percorrenza e alcuni treni regionali della relazione Pescara-Termoli-Foggia, subiranno modifiche alla circolazione. I canali di vendita delle imprese ferroviarie sono già aggiornati.

Le attività, svolte da tecnici di RFI e imprese appaltatrici, coadiuvati da mezzi d’opera, vedranno al lavoro oltre 250 maestranze dislocate sugli oltre 150 km di linea.

L’investimento economico complessivo – che comprende, tra l’altro, anche gli interventi eseguiti nello scorso mese di aprile - è di circa 260 milioni di euro, di cui 100 milioni finanziati con fondi PNRR