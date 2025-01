«Turismo è lavoro», il 30 gennaio il 4° Job day della città di Fasano

FASANO – L’incontro tra domanda ed offerta, tra imprese e risorse umane. Questo è il quarto «job day» della città di Fasano che si svolgerà il 30 gennaio al Laboratorio Urbano.

L’evento, dedicato all’interlocuzione diretta tra imprese e risorse umane, è divenuto un appuntamento fisso per favorire un canale diretto di confronto tra aziende del settore turistico e quanti sono alla ricerca di occupazione.

L’appuntamento è dalle 9:00 alle 17:00 di giovedì 30 gennaio 2025 al Laboratorio Urbano in corso Vittorio Emanuele a Fasano.

Per tutta la giornata imprese e risorse umane si confronteranno affinché le aziende possano trovare profili lavorativi che più rispondono alle loro esigenze.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Fasano – Assessorato al Turismo, in collaborazione con Its academy della Puglia per il turismo i beni le attività culturali ed artistiche, è realizzata con la partecipazione di ARPAL Puglia, Adecco e Gruppo Fortis.

Le aziende che vogliono aderire gratuitamente al Job day possono prenotare uno dei 30 spazi riservati compilando il form al seguente link (CLICCA QUI) entro le ore 12:00 di martedì 21 Gennaio. Saranno ammesse a partecipare al Job day le prime 30 aziende che completeranno la registrazione. Sarà inoltre mantenuta una lista di riserva per poter attingere in caso di eventuali cancellazioni.

«Anche quest’anno ritorna l’appuntamento con il job day del settore turismo - dice la consigliera comunale con delega ai Job days e all'incontro domanda-offerta di lavoro Madia Decarolis -.

Siamo ormai alla quarta edizione e ci auguriamo che anche quest’anno le aziende e i cittadini scelgano questo appuntamento per incrociare domanda e offerta di lavoro.

Chiediamo alle aziende di registrarsi in modo da poter comprendere quali siano le figure professionali ricercate e, di conseguenza, organizzare le postazioni di colloquio».