ASL Brindisi: Venerdì 10 gennaio la presentazione del progetto Consapevolmente Caregiver

Avvio del progetto Consapevolmente Caregiver

Venerdì 10 gennaio alle ore 11, nella sala Appia della direzione generale in via Napoli, sarà presentato con una conferenza stampa il progetto Consapevolmente Caregiver, rivolto a coloro che si prendono cura di un proprio caro non autosufficiente o con disabilità.

Il servizio, che avrà durata annuale, prevede l’offerta di assistenza psicologica ai caregiver familiari, il cui carico assistenziale può risultare molto gravoso sotto vari aspetti, con incontri individuali e di gruppo condotti nelle sedi dei Servizi distrettuali di appartenenza.

Interverranno il direttore generale Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli e lo psicologo Gianluca Giannone, referente del progetto.

Parteciperanno i direttori dei quattro Distretti socio-sanitari, gli psicologi che condurranno le attività cliniche, i rappresentanti dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, i referenti delle associazioni di volontariato.

Il progetto è realizzato nell’ambito delle misure di “Assistenza psicologica sperimentale al Caregiver” (L.R. 29 dicembre 2022 n. 32) a cura del Dipartimento di Welfare Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà Regione Puglia.



UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI