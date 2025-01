"Grease": il musical che fa sognare arriva al Verdi di Brindisi lunedì 13 gennaio

Il musical “Grease” accende le luci del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi lunedì 13 gennaio alle ore 20.30, per una serata che promette emozioni e grande spettacolo. Organizzato in collaborazione con Puglia Culture, l’evento vede in scena un classico intramontabile, capace di conquistare generazioni di spettatori.

I biglietti sono disponibili su rebrand.ly/MusicalGrease e presso il botteghino del teatro, aperto il giorno dello spettacolo dalle ore 11 alle 13 e dalle 19 alle 20.30. Info T. 0831 562 554 e botteghino@nuovoteatroverdi.com.

Il celebre musical di Jim Jacobs e Warren Casey, giunto al grande pubblico grazie al film con John Travolta e Olivia Newton-John, torna in scena in una versione rinnovata, diretta da Saverio Marconi con la regia associata di Mauro Simone. Prodotto dalla Compagnia della Rancia, lo spettacolo è un viaggio nell’atmosfera degli anni Cinquanta, un’epoca che evoca spensieratezza e permeata di ottimismo verso il futuro, raccontata attraverso le amicizie e gli amori assoluti dell’adolescenza. Tra canzoni memorabili, giubbotti di pelle, gonne a ruota e il ritmo del rock’n’roll, il musical si conferma un’esperienza piena di energia e vitalità.

scena, racconta il nascere dell’amore tra Danny e Sandy. L’energia travolgente delle “sere d’estate” si mescola al ritmo del rock’n’roll creando un racconto universale di sentimenti. Uno show energico, divertente, colorato e con brani cult come “Restiamo Insieme,” “Greased Lightnin” e “Sei perfetto per me,” adattati in italiano da Franco Travaglio e Michele Renzullo, che continuano a conquistare il pubblico di ogni età confermandosi parte dell’immaginario collettivo.

«È sempre divertente lavorare con il cast - ha detto il regista Saverio Marconi - in un clima di nuove energie, in uno scambio continuo. Affrontiamo ogni edizione con la massima serietà per garantire il successo di questo spettacolo con il ‘marchio di fabbrica’ di Rancia, fatto di queste parole chiave: qualità, talento, emozioni, coinvolgimento». Questa dedizione si riflette in ogni aspetto della produzione che continua a rinnovarsi stagione dopo stagione mantenendo vivo l’interesse del pubblico. Il cast di 18 giovani talenti porta in scena personaggi iconici, rendendo vivi Sandy, Danny, le Pink Ladies, i T-Birds e gli studenti della Rydell High School.

La regia associata di Mauro Simone aggiunge un tratto contemporaneo alla storia e alla sua messinscena. «Ogni allestimento di Grease è l’occasione per introdurre nuove idee registiche, di concerto con tutto il team creativo e i performer in scena - ha sottolineato Simone - per portare sul palcoscenico quello che è ormai un classico del teatro musicale, ma che resta aperto a spunti e suggestioni sempre nuovi e attuali».

“Grease” è un vero e proprio fenomeno culturale che non smette di catalizzare l’attenzione e l’interesse di generazioni di spettatori. Il suo equilibrio tra tradizione e innovazione lo rende unico nella scena, capace di parlare a un pubblico sempre più ampio. L’appuntamento di Brindisi segna un’opportunità imperdibile per vivere un’esperienza che unisce nostalgia, modernità e una dose irresistibile di energia.

Oltre all’impatto scenico e musicale, “Grease” si distingue per la sua capacità di esplorare tematiche universali con leggerezza e profondità. L’evoluzione dei protagonisti, dal primo incontro durante le vacanze estive fino alla riconciliazione finale, restituisce la complessità dei rapporti umani, mentre il contesto scolastico offre uno spaccato di dinamiche giovanili che trascendono le epoche. La combinazione di musica, danza e recitazione crea una sinergia perfetta coinvolgendo il pubblico in un viaggio emotivo che lascia il segno.

Il successo di “Grease” è anche il risultato del lavoro collettivo di uno straordinario team creativo. Saverio Marconi, con la sua esperienza decennale nella regia di musical, guida il progetto con una visione chiara e innovativa. Le coreografie di Gillian Bruce, caratterizzate da movimenti energici e dinamici, trasformano ogni scena in un momento di spettacolo, mentre i costumi di Chiara Donato catturano lo spirito dell’epoca con un tocco contemporaneo. La scenografia e il disegno luci, curati rispettivamente da Gabriele Moreschi e Valerio Tiberi, completano l’esperienza visiva creando ambientazioni che si trasformano fluidamente per adattarsi ai diversi momenti narrativi. La musica, elemento cardine dello spettacolo, garantisce un equilibrio perfetto tra arrangiamenti vocali e orchestrali, al punto che che ogni dettaglio, dalle armonie vocali agli effetti sonori, contribuisce a creare un’atmosfera che cattura e trasporta il pubblico.

Questa versione di “Grease” è dunque un omaggio a un classico senza tempo e insieme un esempio di come il teatro musicale possa rinnovarsi costantemente, rimanendo fedele alla sua essenza e dialogando con le nuove generazioni. Per il pubblico del Nuovo Teatro Verdi, la serata del 13 gennaio sarà l’occasione per immergersi in un mondo capace di regalare tutta la magia di un musical che ha saputo conquistare il cuore di milioni di spettatori.